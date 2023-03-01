談俄烏戰爭一周年 中國務院高官：俄大國地位不再 中國處境更凶險

俄羅斯正式對烏克蘭發起入侵行動，至今已逾一年，烏克蘭軍民團結反抗，加上民主陣營國家奧援，使俄羅斯速戰速決夢碎，國際地位反而因制裁行動而日益孤立。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2023/03/01 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起入侵行動，至今已逾一年，烏克蘭軍民團結反抗，加上民主陣營國家奧援，使俄羅斯速戰速決夢碎，國際地位反而因制裁行動而日益孤立。中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉談此議題，認為「一個國家無論大小，都不能與人類文明的發展走向背道而馳」。

胡偉在論壇「美中故事匯」以《失去的將無法挽回：俄烏戰爭一周年有感》為題，分享看法。他指，俄烏戰爭與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「這兩件作為『大變局』催化劑的重大事件，或許是費爾南·布羅代爾所說的歷史『長周期』的某種宿命，更是歷史『短周期』不可取代的標誌」，而這一年以來，有幾件事值得關注。

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拜登親訪基輔

胡偉表示，值得關注事件其一，便是美國總統拜登親自拜訪烏克蘭，為1991年美國時任總統老布希訪問基輔以後，首次有美國總統訪烏的紀錄，「也是美國總統第一次進入一個沒有美軍控制的戰區」，這意味著這趟行程風險巨大，美國方面大打煙霧彈、舟車勞頓、煞費苦心為行程保密，足見此行的重要性不比尋常。

「烏克蘭總統澤倫斯基讚頌此訪為『烏克蘭的重要時刻』、『歷史時刻』」，甚至激動得當場流淚，胡偉認為，拜登此行並非只有象徵性意義，也不局限於「美國再提供5億美元的軍援」，而是拜登在基輔公開宣布普廷的「征服戰爭」失敗了；「也許可以這樣認為，以拜登訪問烏克蘭為標誌，這場戰爭將進入收尾階段」。

胡偉斷言，戰後的世界格局將發生顛覆性變化，目前的聯合國架構將被重塑，俄羅斯的大國地位不再，中國的外部環境將更為凶險。

聯合國表決要求俄羅斯無條件撤軍

2月23日，聯合國大會第11屆緊急特別會議通過新的決議，要求俄羅斯立即、徹底、無條件將所有軍事力量從烏克蘭「國際公認邊界內的領土」撤出；該案由烏克蘭、美國、德國、日本等57個國家聯合提交決議草案，最終獲得141票贊成，有白俄羅斯、北韓、俄羅斯、厄立特里亞、尼加拉瓜、馬利共和國和敘利亞7國反對，中國、印度、南非等32個國家棄權。

胡偉分析，此案與先前聯大涉烏決議案的票決相比，結果相差無幾，雖然經過俄羅斯的努力，反對票比以前增加了尼加拉瓜、馬利2票，但絲毫不能改變國際社會人心向背的基本面；此前召開的慕尼黑安全會議前所未有地不見了不同觀點的辯論，形成了一邊倒，挺烏倒俄的輿論氛圍。聯大會議之前，西方已經放風，這是給俄羅斯最後的機會，也是中立者最後站隊的機會，但顯然這些「機會」對於俄羅斯等國無異於抓心撓肺的挑戰。

雖然聯合國表決幾乎無效力，也通常難以兌現，但它的表決體現「一種道義的力量」，「國際政治當中不僅有『利』與『力』，而且有『義』與『理』」；雖說「弱國無外交」、「沒有永恆的朋友，只有永恆的利益」，但胡偉表示，當今世界有許多小國、弱國可以很好地安身立命，而且也不乏鐵肩擔道義的朋友，「反而是像蘇聯那樣的超級大國，最後落得四面楚歌、土崩瓦解的境地」。「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。一個國家無論大小，都不能與人類文明的發展走向背道而馳」。

中國發表關於政治解決烏克蘭危機的立場文件

在拜登離開烏克蘭後，中共中央政治局委員王毅就到了俄羅斯，「中美可謂涇渭分明」；24日，中國外交部發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，重申中國在俄烏衝突當中的一貫立場，這份一共12點內容的文件，主張停火止戰、啟動和談、反對使用或威脅使用核武器，但並沒有提出具體方案，更沒有切實可行的措施。

胡偉表示，文中第10點提出「停止單邊制裁」，針對性不言而喻，「那些贊成對俄羅斯進行制裁的國家顯然不會接受這份文件，烏克蘭當然更不會同意，問題是俄羅斯也稱這個文件不代表俄方立場」。

胡偉認為，目前戰場主動權和道義制高點均在烏克蘭手中，中國在此情況下呼籲和談，沒有任何現實基礎，中國這份文件的發布，不會對於解決戰爭帶來實質影響，卻會對中國自身如何在未來的國際社會立足產生重要後果，「當然，在俄烏戰爭的結局已經日益明朗的情勢下，中國的確是進退維谷，幾乎沒有多少迴旋空間。這與去年我寫那篇建議文章的時機已經完全不同」。

結論

胡偉感嘆，若當初普廷知道這場「特別軍事行動」會是這樣的結局，是否還會做出這樣的選擇？無論如何，歷史沒有如果，只能吸取教訓，不可一意孤行、重蹈覆轍。胡偉認為，普廷21日在莫斯科發表的國情咨文，指控是「西方發動了戰爭，俄正在用武力制止戰爭」，著實令人詫異，「每個決策者都難免犯錯誤，智者與愚者的區別在於能否『吃一塹，長一智』，能否及時糾錯，及時止損」。

「俄羅斯民族過去走的彎路已經夠多，『學費』都白交了」胡偉直言，「一個民族不長記性，這才是最可悲的！」

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