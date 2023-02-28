過敏族赴日注意！ 12地區今春花粉飛散量恐創10年新高

日本12個都、府、縣的花粉飛散量恐創10年來新高，日本環境省呼籲日本民眾防範。（法新社）

2023/02/28 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕每年2月下旬至5月是杉樹散佈花粉的時節，日本環境省指出，今年這一季的杉樹花粉量高於過去10年的平均，其中有12個都、府、縣的花粉飛散量恐創10年來新高，呼籲日本民眾防範。

綜合日媒報導，日本環境省在全國34個都、府、縣中調查發現，有23個都、府、縣這一季的雄花芽數量超出過去10年的平均值。其中，福島、東京、神奈川、新潟、富山、石川、京都、兵庫、岡山、鳥取、廣島、福岡等12個都、府、縣的杉樹雄花芽數量創10年來最多，由於杉樹花粉散落量與雄花芽成正比，因此推估杉樹花粉飛散量也將創10年來新高。

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環境省指出，觀察雄花芽數量超出平均值的地區，去年夏季日照時間長、氣溫高的日子較多，雄花芽數量增加是因為受到此因素影響。

環境省也呼籲日本民眾，在口罩內側加入紗布可增加防護效果，同時還建議民眾可藉由在室內晾曬衣物，用濕抹布或拖把多擦洗地板等方式，能有效防範花粉。

根據衛福部基隆醫院新聞稿指出，花粉過敏症的主要症狀為打噴嚏、流鼻涕、流眼淚，鼻、眼及外耳道奇癢，較嚴重者會有蕁麻疹、頭痛、腹瀉，甚至過敏、休克威脅生命。有些嚴重病患還會誘發氣管炎、支氣管哮喘。

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