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    日本政府通過草案 核電機組可實質運轉逾60年

    日本政府今天在內閣會議通過實質延長核電機組最長運轉60年上限的修正草案，圖為福井縣高濱町關西電力公司高濱核電廠。（路透）

    日本政府今天在內閣會議通過實質延長核電機組最長運轉60年上限的修正草案，圖為福井縣高濱町關西電力公司高濱核電廠。（路透）

    2023/02/28 20:09

    〔中央社〕日本政府為最大限度利用核電、朝實現低碳社會等目標邁進，今天在內閣會議通過實質延長核電機組最長運轉60年上限的修正草案。

    日本政府在2011年福島核子事故後進行修法，規定核電機組年限從運轉開始起算40年，但若能獲原子力規制委員會（類似台灣的原子能委員會）審查合格同意延役，僅限一次最多延役20年。另外，核電機組從運轉起算30年後，每10年要實施一次高齡設備檢查與維護對策。

    日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天在內閣會議上，通過電氣事業法及原子爐等規制法等部分條文修正草案。

    草案針對現行法令明定核電機組最長運轉60年的上限，修正為把因接受審查等停機期間排除不計，讓核電機組實質上的運轉期間能超過60年上限。

    另外，從核電機組運轉起算30年後，營運業者必須在每10年內確認機器及設備老舊狀況，並制訂管理計畫獲原子力規制委員會同意。

    有關實質延長核電機組運轉期間，負責日本原子能監管事務的原子力規制委員會2月13日罕見在非全票同意的情況下，同意鬆綁核電機組運轉年限可逾60年的法律修正案。

    經濟產業大臣西村康稔今天在內閣會議後記者會說，將在國會進行審議等場合仔細進行說明，尋求各界對這次修法的理解。

    西村說，內閣會議通過的修正法案，將最大限度擴大引進可再生能源並提供必要支援，及在確保安全的大前提下，採取利用核電的措施。

    另外，內閣會議今天通過的法案還包括規定使用核電基本方針的「原子力基本法」修正草案，首度將使用核電對穩定供電及實施低碳社會作出貢獻，定位為「國家的責任與義務」。

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