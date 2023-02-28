為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東京奧運爆圍標弊案 廣告龍頭電通等6公司、7人遭訴

    2020日本東京奧運的合同投標涉及貪汙。（歐新社）

    2020日本東京奧運的合同投標涉及貪汙。（歐新社）

    2023/02/28 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕日本廣告龍頭電通（Dentsu）和其他5家公司因為涉嫌圍標2020東京奧運標案遭檢方起訴。日本公平交易委員會（FTC）的調查人員指出，這是一惡意且嚴重的圍標案件，對民眾的生活帶來廣泛的負面影響。

    綜合外媒報導，在歷經數月調查有關電通與其他公司涉嫌在東京奧運與帕運的策劃與贊助中圖利後，日本公平交易委員會28日以涉嫌違反「反壟斷法」為由，向檢察總長檢舉了電通和第2大廣告公司博報堂等獲訂單的6家公司、以及奧組委「大會運營局」前次長森泰夫（56歲）等7人，檢方接到檢舉後，當天隨即提起訴訟。

    日媒指出，森泰夫涉嫌與6家企業負責人合謀在2018年2至7月前後圍繞訂單進行了調整。FTC認為圍標規模約為437億日元（約新台幣98億）。

    電通是日本國內規模最大的廣告企業，28日在聲明中提到，「我們嚴肅看待此事，並為此事件造成的所有不便與擔憂，向商業夥伴、股東以及其他相關的參與方致上最誠摯的歉意。」

    電通表示，現在任職於子公司的前電通雇員已經被起訴偵辦，罪名是涉嫌在2020東奧與帕運的測試賽合約違反「反壟斷法」。博報堂DY控股也表示，其子公司的一名員工也依FTC提出的指控被東京檢方起訴。

    去年，東京奧運暨帕運組織委員會執行委員、前電通高層高橋治之，因涉嫌收取贊助商的賄絡被警方逮捕。

    日本最大廣告公司電通與多間公司被指控操縱2020東奧合同投標。（法新社）

    日本最大廣告公司電通與多間公司被指控操縱2020東奧合同投標。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉影響東奧賽事投標 日檢察官搜查電通集團
    2022/11/25 17:14

    涉影響東奧賽事投標 日檢察官搜查電通集團
    東奧》「媽，我辦到了」日空手道喜友名諒奪金 捧母親遺照領獎
    2021/08/10 01:04

    東奧》「媽，我辦到了」日空手道喜友名諒奪金 捧母親遺照領獎

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    也想參加奧運？熊貓卡木橋卻「完美落地」 網友：給牠金牌
    2021/08/09 23:08

    也想參加奧運？熊貓卡木橋卻「完美落地」 網友：給牠金牌
    東奧空手道》文姿云被判落敗摘銅 謝長廷直言「比賽評審並不科學」
    2021/08/06 18:54

    東奧空手道》文姿云被判落敗摘銅 謝長廷直言「比賽評審並不科學」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播