赴烏克蘭為自由而戰！ 台灣志願軍：中國飛彈可能真的會打來

圖為台灣民眾本月25日在中正紀念堂自由廣場牌樓前聲援烏克蘭。（美聯社）

2023/02/27 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續已逾1年，烏克蘭在被入侵初期即號召國際志願軍參戰，多名台灣人前往戰地。英國銷量最高的報章《每日電訊報》（The Telegraph），今天（27日）刊登台灣志願軍的專訪，引發外界討論。

《每日電訊報》27日以「為什麼台灣人願意去烏克蘭打仗」為題刊出專訪報導，該報邀請曾在前線與烏軍併肩作戰、現已平安回到台灣的Tony Lu和Jack Yao，分享他們在戰地所見所聞及感想。

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俄羅斯於去年2月24日入侵烏克蘭，戰爭爆發2週後，35歲的Tony Lu便從台灣飛到烏克蘭，協助發放救援物資，「當我在做這些工作（發放物資）時，我發現我其實可以在前線做出更大的貢獻，那邊有更多人需要幫忙」，隨後他便報名成為一名外國志願軍。

Tony Lu表示，成為志願軍最大的契機，是每天在新聞媒體上看到的恐怖畫面，對他和身邊許多認識的人而言，烏俄戰爭對他的母國台灣是一個「不祥的警告」，因為台灣這個島國正在被惡霸中國意淫是自己的領土並威脅要用武力奪取，「我真的很想了解俄羅斯和烏克蘭之間到底發生什麼事。就像中國跟台灣一樣，俄烏這兩個國家也有很多共同的歷史連結。」

Tony Lu也直言，「這是（俄總統）普廷自己選擇要發動的戰爭。就像俄羅斯對烏克蘭所做的事情那樣，中國正在威脅和恐嚇我們，以後可能會有那麼一天，中國飛彈真的可能會落在台灣。」

至於29歲的Jack Yao，也受到烏總統澤倫斯基請求國際支援的感召，和Tony Lu在同一時間報名外籍志願兵，此前2人素昧平生。Jack Yao表示，「我們在台灣，總是會討論如果中國哪天真的入侵台灣，美國是否會來幫我們，現在烏克蘭發生這種情況，那我們是不是也應該去那裡幫忙他們？如果我們現在不幫忙他們，那我們怎麼能要求別人以後也來幫我們？」Tony Lu同意Jack Yao的看法，同時強調台灣人也必須加強自衛能力，做好萬全準備，先自助而後才有人願意伸援。

Tony Lu也分享自己在前線印象最深刻的經驗，「在戰場上真的很累，我們任何一個人都可以直接秒睡。但我們從來都沒辦法真正入睡，因為你總是會被不間斷的砲擊和槍聲驚醒。6月初某一天，在伊久姆（Izium），一枚砲彈落在我所在戰壕旁邊的泥濘裡……當時大家都愣住了，因為當時我們所有人都可能會死，這真的不是開玩笑。還好很幸運的是，砲彈並沒有爆炸，我們部隊幾乎都不敢相信自己是多麼幸運，然後我們立即重新投入戰鬥。」他也透露，外籍志願兵接到的指令多是堅守陣地，「那些駛著戰車衝向死亡的烏克蘭人，才是真正的英雄！」

Jack Yao則分享有關自己被誤認成中國人的經驗，「我的任務是偵察、後勤補給和疏散傷兵。有時候在烏克蘭遇到的人會質疑我的身份，認為我是中國人，跟俄羅斯敵人站在一起，因為中國和俄羅斯的關係很密切。這時我會出示護照給他們看，不過很不幸的是，上面寫著中華民國台灣，所以我需要跟他們解釋一下，但我也有台灣國旗，這跟中國國旗很明顯不一樣。後來為了保護自己，我會在口袋放一本烏克蘭聖經，雖然我的信仰是佛教。」

Jack Yao去年6月決定返回台灣，因為他擔心台海衝突即將爆發，「中國變得越來越好戰，去年中國軍機入侵台灣海峽的次數已經創紀錄，對我而言，這跟俄羅斯在入侵烏克蘭前幾個月在東部邊境軍事集結感覺非常類似。」Tony Lu目前也已回到台灣從事肉類相關工作。

2人向《每日電訊報》坦言，重新適應正常生活其實並不容易，他們都在跟反覆出現的惡夢搏鬥，尤其本業是一名咖啡師的Jack Yao，由於嗅覺敏感，他表示自已永遠不會忘記空氣中瀰漫陣亡遺體、毒氣混合物等恐怖氣味。最後2人都說，他們不認為自己是個特別勇敢的人，他們是為了讓其他人能夠擁有自由和民主才選擇這麼做。

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