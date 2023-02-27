美眾院外委會主席爆習近平下週會普廷 憂台灣將成下一個烏克蘭

美國國會眾議院外委會主席麥考爾（Mike McCaul）26日接受ABC節目專訪稱，中國正考慮運送100架無人機及其他致命武器給俄羅斯。（路透資料照）

2023/02/27 16:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）26日透露，中國國家主席習近平下週將前往莫斯科訪問，會晤俄國總統普廷。麥考爾並提醒，中國正考慮運送100架無人機及其他致命武器給俄羅斯，他也再度憂心地表示，台灣很可能成為下一個烏克蘭。

普廷日前接見來訪的中共中央外事工作委員會主任王毅時曾透露，正在等待習近平訪問俄國。當時普廷或中國官方均未透露習近平訪俄時間，麥考爾接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱，普廷料將於下週與習近平會面，美國愈來愈擔心中國在剛屆滿週年的俄烏戰爭中提高支援俄羅斯的意願。

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目前無法證實麥考爾關於普習會日期的說法。此前《華爾街日報》21日獨家引述知情人士報導，習近平準備在4月或5月初訪問莫斯科。

共和黨籍的麥考爾在訪談中批評普廷和習近平根本是「邪惡聯盟」，他說：「我們手上有情資顯示，他們正考慮運送100架無人機到俄羅斯。我們也知道他們正向（俄方）採購所有能源，在經濟上支持他們（俄國）。」

準備在今年春天率團造訪台灣的麥考爾接著說：「對我來說最困擾的是，今天在烏克蘭發生的事，很可能明天就在台灣發生。所以這非常重要。」

麥考爾並呼籲拜登政府向烏克蘭提供更現代化的武器系統，並表示國會將採取措施推進這一進程。他同時批評拜登政府不提供F-16戰機給烏克蘭的決策。他說：「看在老天的份上，訓練（烏克蘭士兵飛行F-16戰機）需要花3到6個月的時間，我們現在就應該開始進行。」

美國總統拜登日前曾表示，烏軍目前不需要F-16戰機，所以美方暫不提供。

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