畫面曝光！ 愛沙尼亞國防部長訪烏 宣布將有新一波軍援

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,許多國家在戰爭期間以實際行動支持烏克蘭,有消息指出愛沙尼亞國防部長派夫克(Hanno Pevkur)訪問烏克蘭,並宣布將有新一波軍援給烏克蘭。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)與愛沙尼亞國防部長派夫克站在殘骸的照片,「@NOELreports」在推文中表示「列茲尼科夫今天會見了愛沙尼亞國防部長派夫克,愛沙尼亞宣布將提供烏克蘭更多的援助,包括突擊步槍、手槍、無人機、熱成像儀、發電機、充電器和軍用服裝。」

俄烏戰爭已經屆滿1年,雙方目前在烏東地區激戰中,美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)受訪時指出普廷在最近幾年逐漸縮小顧問圈,他更看重的是忠誠而非個人能力,一群顧問傾向對普廷說「他想聽的話」,普廷在戰前的決策圈如此緊密,也導致決策圈對於戰局判斷出現嚴重誤判。

