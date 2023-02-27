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    畫面曝光！ 愛沙尼亞國防部長訪烏 宣布將有新一波軍援

    愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）訪問烏克蘭，並宣布將有新一波軍援給烏克蘭。（圖擷自推特）

    愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）訪問烏克蘭，並宣布將有新一波軍援給烏克蘭。（圖擷自推特）

    2023/02/27 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，許多國家在戰爭期間以實際行動支持烏克蘭，有消息指出愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）訪問烏克蘭，並宣布將有新一波軍援給烏克蘭。

    推特帳號「@NOELreports」在推特PO出烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）與愛沙尼亞國防部長派夫克站在殘骸的照片，「@NOELreports」在推文中表示「列茲尼科夫今天會見了愛沙尼亞國防部長派夫克，愛沙尼亞宣布將提供烏克蘭更多的援助，包括突擊步槍、手槍、無人機、熱成像儀、發電機、充電器和軍用服裝。」

    俄烏戰爭已經屆滿1年，雙方目前在烏東地區激戰中，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）受訪時指出普廷在最近幾年逐漸縮小顧問圈，他更看重的是忠誠而非個人能力，一群顧問傾向對普廷說「他想聽的話」，普廷在戰前的決策圈如此緊密，也導致決策圈對於戰局判斷出現嚴重誤判。

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