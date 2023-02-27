扯！壓力調節系統失靈氧氣罩也壞 飛機遽降乘客幾乎窒息

俄羅斯航空日前傳出飛機故障意外，雖安全落地但仍有5名乘客因壓力巨大變化得了減壓病。（路透社）

2023/02/27 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯「羅西亞航空」（Rossiya Airlines），日前一架波音737-800客機從索契（Sochi）起飛，機上乘客載有175人。然而即將降落之際，機艙壓力調節系統突然失靈，從25000英尺高空急速墜落10分鐘。巨大的壓力變化，讓許多人從睡夢中被痛醒，睜開眼睛才發現氧氣罩已經落下，然而有部分面罩年久失修，引發許多人的恐慌。

根據每日郵報，俄羅斯的羅西亞航空，日前一架從索契起飛的波音737-800客機，載著167名乘客以及8名機組人員，飛行了約5個小時後即將降落。沒想到，降落程序開始前3分鐘，機艙壓力調節系統突然失靈，只能緊急迫降在西伯利亞，機組人員也立刻降下氧氣面罩給旅客。幸虧，最終飛機安全落地。

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然而，機組人員並沒有第一時間廣播說明現況，許多人是因為巨大的壓力，造成耳膜擠壓被痛醒，才發現飛機正在快速墜落。劫後餘生的乘客們回憶道，當時艙內越來越冷，如果不使用氧氣面罩會有窒息的感覺。

但也有人透露，一些座位根本沒有降下面罩，甚至有些面罩是壞掉的。這起事故最終造成5人因壓力變化過快而導致減壓疾病，需要送醫治療，而相關單位以涉嫌違反安全規則，展開一系列的刑事調查。

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