指普廷對戰局嚴重誤判 CIA局長：對於碾壓烏克蘭太過自信

美國CIA局長伯恩斯指出，普廷對於俄軍「碾壓」烏克蘭的能力過於自信。（法新社）

2023/02/27 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續超過1年，烏俄兩軍目前仍在烏克蘭東部激戰。美國中央情報局 （CIA）局長伯恩斯（William Burns）接受美國「哥倫比亞廣播公司新聞網」（CBS News）專訪時指出，俄羅斯總統普廷對於俄軍「碾壓」烏克蘭的能力過於自信。

伯恩斯接受CBS節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時提到，普廷在最近幾年逐漸縮小顧問圈，他更看重的是忠誠而非個人能力，一群顧問傾向對普廷說「他想聽的話」，普廷在戰前的決策圈如此緊密，也導致決策圈對於戰局判斷出現嚴重誤判。

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伯恩斯指出，當時普廷認為烏克蘭處於虛弱且分裂的狀態，也認定西方各國對烏克蘭事務關心程度有限，同時普廷認為俄軍現代化成果已經能迅速取得決定性勝利，伯恩斯表示，戰爭進行至今，證明普廷在上述判斷存在嚴重缺陷。

伯恩斯提到去年11月時他曾和俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）的會面情形，伯恩斯表示當時兩人的談話令人沮喪，納雷什金當時的態度十分挑釁、自大且傲慢，某種程度上也是反映普廷的觀點，他認為他可以碾壓烏克蘭人、拖垮美國的歐洲盟友，而普廷時至今日意識到他暫時贏不了戰爭，但他也「輸不起」這場戰爭。

伯恩斯指出，普廷目前對自身能力依然過度自信，但在某些時候，他也不得不面對戰爭所帶來的成本，許多棺材被運回俄羅斯最貧窮的地區，許多動員兵被當做砲灰運往前線，除此之外，俄羅斯也累積許多經濟與國際聲譽的損失，甚至對俄羅斯的軍事產品來說都是「負面廣告」。

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