荷蘭情報機構：俄羅斯間諜疑似意圖破壞海底電纜

俄羅斯海洋科研船22010 krius型Yantar號。（圖片取自俄羅斯國防部臉書）

2023/02/27 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭皇家海軍20日攔截了一艘俄羅斯間諜船，並在裡面搜出許多在荷蘭專屬經濟海域中繪製風力發電場等能源基礎設施的地圖，疑似計畫破壞該國的能源基礎設施。

根據軍聞網站「Marineschepen」報導，雖然荷蘭海軍並沒有公佈此船隻的型號與名稱，但荷蘭情報機構AIVD和MIVD公佈了俄羅斯船隻在荷蘭沿海繪製網路電纜、天然氣管道和風電場的訊息。

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軍聞網站「Defence 24」報導，比利時司法部長Vincent Van Quickenborne於本週表示，去年11月中旬在比利時海岸附近發現了一艘俄羅斯間諜船。他說:「我們的情報部門認為這艘船可是為了繪製敏感基礎設施的地圖。」在處理北海比利時部分安全問題的專家看來，最近在北海比利時海域發生的涉及俄羅斯間諜船的事件只是「冰山一角」。他們指出，每個月都會有幾起關於海上風車內有可疑物品和奇怪容器的報告，俄羅斯在該地區的間諜活動屢見不鮮。

比利時當地媒體《比利時時報》的一位消息人士估計，去年在比利時海域發現了80艘可疑船隻。該報指出，俄羅斯人還使用懸掛其他國家國旗的貨船進行間諜活動。

各界推測船隻型號可能是俄羅斯的22010 krius型科研船Yantar號，去年西方各國就開始擔心這艘船的活動，因為這艘船在世界各地都有出現活動報告。考量到這艘船的公開資訊顯示船體的底部是水艙，可以進行水下電纜的鋪設作業。西方國家立即意識到Yantar號的設備專注於監測，定位和識別海底物體。這艘船的水下航行器能夠下降到6,000米深度執行任務並進行作業，因此理論上該船能夠進行破壞行動。

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