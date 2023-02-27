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    人妻遭斬首分屍 巴黎知名公園驚見整袋大腿

    尤塞夫殘忍將結髮26年的妻子殺害並分屍，藏在肖蒙山丘公園的各個角落。（歐新社）

    尤塞夫殘忍將結髮26年的妻子殺害並分屍，藏在肖蒙山丘公園的各個角落。（歐新社）

    2023/02/27 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕近日法國巴黎傳出一則駭人聽聞的社會事件。知名影集《艾蜜莉在巴黎》的拍攝地點，肖蒙山丘公園（Buttes-Chaumont Park）的維護工人在13日找到一具被分屍的女子，屍塊散落各處。經過警方調查後，證實死者是46歲的阿西亞（Assia Matoug），繼續追查後竟發現兇嫌竟是死者丈夫尤塞夫（Youcef Matoug）。

    綜合外媒報導，尤塞夫與妻子阿西亞結髮26年，兩人膝下育有3名子女。6日，警方接到尤塞夫表示妻子在1月31日外出後就失聯，自己有先出去尋找過後，甚至在社群媒體上發布尋人啟事都沒有消息，才連忙報警。

    13日，維護工人在巴黎第19區知名的肖蒙山丘公園裡發現了一袋可疑的塑膠袋，打開後竟發現是女人的大腿以及其他下半身的屍塊，在連續兩天的搜索行動後，順利將其他身體部位以及頭顱尋回。最終警方透過指紋，確認了死者身分為失蹤多日的阿西亞。

    警方針對此案展開調查後發現，丈夫尤塞夫的前後說詞相互矛盾，開始懷疑他就是兇手。尤塞夫表示，阿西亞是上月底外出後失蹤，自己跑遍了整個巴黎想要找到妻子，然而卻無法提出任何證據支持他的說法。最後敵不過心理壓力，他在24日坦承自己殺害了妻子，原因是兩人曾有過一場激烈的爭吵，並不是蓄意要殺害阿西亞。

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