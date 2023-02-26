德國幫烏克蘭出氣 報復巴西阻止軍售菲律賓

巴西陸軍的VBTP-MR 6X6輪式裝甲車。（圖片擷取自巴西陸軍）

2023/02/26 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕德國聯邦經濟與出口管制局（Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle–BAFA）已阻止巴西向菲律賓出口28輛VBTP-MR Guarani 6X6輪式裝甲運兵車，理由是報復先前巴西拒絕德國不斷要求向烏克蘭提供獵豹防空砲車的彈藥。

根據軍聞網站「Defense-Aerospace」報導，他們向BAFA的發言人求證，而BAFA的發言人不能證實也沒有否認該報導。Guarani項目是巴西委託義大利的依維柯公司（Iveco Defense–IDV）利用巴西技術專利專門為巴西軍隊開發的，因此巴西擁有其部分智慧產權，並從每次出口中收費。這次的訂單是以色列與菲律賓國防工業協議的一部分，由以色列的埃爾比特系統公司（Elbit Systems）進行代購。巴西當地媒體補充，由於此輪甲車有部分零件在德國生產，德國的這項行動可能將涵蓋到此輪甲車向外出口的144種版本。

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此前依維柯公司已經生產了5輛，但它們仍還在公司內尚未出口。目前，巴西陸軍製造局（DF）和依維柯公司正在努力研發Guarani 2.0，以取代所有德國零件。因為依維柯公司已經與迦納簽訂了出口合約，同時與阿根廷、馬來西亞等其他國家商談銷售。可以說，德國的此項行動牽動整個產業鏈。

VBTP-MR裝甲車為義大利依維柯公司專為巴西設計的一種6x6輪裝甲車，預計取代EE-11裝甲車，也有8x8輪版本，配有雙碟煞車ABS和衛星定位系統、夜間作戰裝備。依維柯公司已經向巴西交付超過500輛，而巴西總共訂購約2000輛。

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