觀察台灣「颱風假」 英媒：街上狂風呼嘯、KTV裡狂飆高音

衛報觀察台灣「颱風假」後指出，台灣人似乎習慣在這天去唱KTV。（美聯社）

2024/11/02 15:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕康芮颱風過境，強烈風雨讓台灣人留下深刻印象，英國《衛報》則對台灣人在颱風假當天的特殊習慣嘖嘖稱奇，2日以「卡拉OK與康芮：台灣在數十年最大的颱風中歡唱」為題，報導台灣人趁機訂KTV包廂飆歌的現象。

衛報指出，10月31日下午，康芮颱風登陸本島後，狂風在台北街頭呼嘯而過，同一時間在1棟磚砌玻璃建築內，人們在錢櫃KTV裡狂飆高音，有的包廂傳出搖滾樂團五月天的歌曲，有的包廂則嘶吼著酷玩樂團，還有包廂一邊高唱聯合公園，一邊有人翻著歌單大叫著「凱莉（米洛）的歌在哪？搞屁啊！」

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「颱風假」對許多台灣人來說，意味著一個享受他們最喜歡的消遣的機會。

雖然全台各縣市10月31日當天普遍宣布放颱風假，大多數學校和公司行號皆不開放，讓人們在家避難，但KTV仍照常營業，且通常在宣布放假後的幾分鐘內就被預訂一空。

衛報直言，台灣人十分熱愛唱歌。全台各地有成千上百家KTV可供選擇，有像錢櫃一樣的大型連鎖店，也有像台北捷運站內可容納2人的電話亭KTV，還有少數附卡拉OK的計程車在街上跑。

數據公司Statista資料顯示，去年有超過一半的台灣受訪者表示，他們在過去1年裡曾去過KTV。

身為律師的Jean，在颱風假當天和Mana、Jimmy、Sarah及其他朋友，幾乎把時間都耗在KTV，眾人吃吃喝喝，唱著最喜歡的歌曲。Jean受訪表示，他的休假時間並不多，大多數台灣人都一樣，工作第1年有3天特休假，工作5年後逐漸增加到15天，「昨晚（30日）9點我們就決定今天（31日）要去KTV，花了好多時間才訂到包廂」。

颱風假當天，錢櫃忠孝敦化分店的工作人員忙著為數十間包廂供應源源不絕的水餃、牛肉麵和啤酒。

在錢櫃工作3年的服務生阿漢表示，人們更加放鬆，點了更多食物和酒，因為本來應該在工作，現在卻可以休息。他說，颱風天KTV總是人滿為患，他忙得焦頭爛額，但老闆會提供伙食和上下班的計程車費用，讓身為學生的他很感激。

當宣布放颱風假時，人們理應待在家裡，但今年台灣北部的部分「颱風假」都是溫和的天氣，引發人們指責地方官員是基於民望考量做出放假決策，擔心台灣民眾可能會輕忽颱風的潛在威脅。

不過，此次康芮的風雨是貨真價實的，Jean和一群朋友在離開錢櫃時，也不得不在狂風暴雨中踉蹌前行。

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