捍衛「世界之肺」 德國宣布援助巴西65億

德國總理蕭茲（圖左）今天訪問巴西，承諾將提供2億歐元幫助巴西政府捍衛亞馬遜雨林。圖右為巴西總統魯拉。（彭博）

2023/01/31 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天（31日）訪問巴西，承諾將提供2億歐元（約新台幣65億元），幫助巴西政府捍衛亞馬遜雨林。

根據《德國之聲》報導，德國總理蕭茲近日在南美洲進行訪問，今天抵達巴西首都巴西利亞（Brasília），隨即宣布德國將對保護亞馬遜雨林挹注資金。德國計劃向巴西各州提供3100萬歐元（約新台幣10億元）的基金，用於保護雨林；德國發展部早前表示，有9300萬歐元（約新台幣30億元）專門執行重新造林項目；另有部分資金指定用於可再生能源及能源效率倡議。

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在巴西利亞的演講中，蕭茲表示巴西在「推動全球綠色轉型」發揮重要作用，蕭茲也強調：「巴西是世界之肺，如果它有問題，我們都必須出手幫助」。過去4年，在巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）領導下，巴西境內的亞馬遜雨林，發生火災、砍伐森林情況大幅增加，與其執政前相比增加了59.5%。

除針對亞馬遜雨林的金援計畫，蕭茲也就巴西的經濟、社會發表聲明。經濟方面，蕭茲希望爭取巴西支持，促成歐盟和「南方共同市場」之間的自由貿易協定；社會方面，雖說剛經歷暴動，蕭茲仍期待巴西在總統魯拉帶領下得以邁向團結；此外，蕭茲重申柏林與巴西利亞立場一致，同聲譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為。

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