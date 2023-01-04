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    德國稱二戰賠償問題已解決 拒絕波蘭近40兆求償

    德國外交部表示，有關二戰賠償問題早已獲得解決，不會與波蘭進行談判。（歐新社）

    德國外交部表示，有關二戰賠償問題早已獲得解決，不會與波蘭進行談判。（歐新社）

    2023/01/04 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕去年10月波蘭政府向德國提出外交照會，要求德國賠償波蘭在二次大戰的損失，總價約1.3兆歐元（約新台幣39.5兆元），德國外交部在當地時間3日表示，賠償問題早已獲得解決，不會與波蘭進行談判。

    據《路透》報導，德國外交部發言人表示，已就去年10月波蘭政府所提出的外交照會做出回應，強調有關賠償問題已經解決，德國不會對此進行談判；波蘭副外長穆拉爾奇克 （Arkadiusz Mularczyk）表示：「這個回答表明了（德國）對波蘭和波蘭人絕對不尊重的態度。」

    穆拉爾奇克指出，德國對波蘭不奉行友好政策，他們想在這裡建立勢力範圍，把波蘭當作附庸國對待，他表示未來將繼續透過國際組織向德國尋求賠償。

    去年10月波蘭政府提出賠償金額估算後，德國政府回應與戰爭有關的所有金融債權都已得到解決；在二次大戰期間約有600萬名波蘭人喪生，其中包含300萬猶太人，1944年華沙起義反抗納粹，德軍為了報復將華沙夷為平地，有20萬平民死亡。

    1953年波蘭在蘇聯壓力下放棄對德賠償要求，以免除東德戰爭責任，1990年德國統一，德國向集中營受害者以及遭納粹強迫勞動的波蘭人支付一次性賠償。

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