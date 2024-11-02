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    華茲口誤還是刻意？被稱「男同志」 馬斯克高EQ：不介意

    華茲疑似失言，稱馬斯克（右）為「男同志」。（美聯社）

    華茲疑似失言，稱馬斯克（右）為「男同志」。（美聯社）

    2024/11/02 16:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）日前在密西根州造勢時，疑似將特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）稱為「男同志」（gay guy），引發輿論討論。馬斯克隨後在社群媒體上以幽默回應化解爭議。

    報導，事件源於華茲在密西根州一場造勢活動中批評富人減稅政策。根據網路流傳影片，華茲以馬斯克為例時說道：「如果你是億萬富豪，像伊隆．馬斯克……那個人，那個男同志……」隨即語塞，並以尷尬笑容化解。

    面對輿論質疑，賀錦麗（Kamala Harris）陣營迅速澄清表示，華茲當時是因口吃而「誤說」。發言人向《紐約郵報》解釋，當時現場有民眾對馬斯克喊出不雅字眼，導致華茲一時語塞，「他原本要說的是『那個人得到了』（that guy got），並非指稱馬斯克是男同志。」

    馬斯克在個人社群平台X上回應：「老實說，我完全不介意被稱為男同志。」這個機智回應很快獲得大量轉發。知名加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）創始人中本柴犬（Shibetoshi Nakamoto）也加入討論，引用馬斯克先前的玩笑推文，為事件增添趣味。

    值得注意的是，這並非華茲首次公開評論馬斯克。10月22日，在威斯康辛州麥迪遜市（Madison），華茲與前總統歐巴馬（Barack Obama）一同出席競選活動時，批評馬斯克在10月初川普集會上跳舞的動作像個「笨蛋」（dips***）。 華茲提到，馬斯克在7月13日川普遇刺未遂後立即表態支持川普，並與川普一同出席了在賓州巴特勒 （Butler） 舉行的集會。華茲說：「伊隆在台上跳來跳去，像個笨蛋一樣跳來跳去。 這個傢伙簡直是世界上最富有的人，卻花費數百萬美元幫助川普買票。」

    知名加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）創始人中本柴犬（Shibetoshi Nakamoto）也加入討論，引用馬斯克先前的玩笑推文，為事件增添趣味。（圖擷取自Ｘ平台）

    知名加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）創始人中本柴犬（Shibetoshi Nakamoto）也加入討論，引用馬斯克先前的玩笑推文，為事件增添趣味。（圖擷取自Ｘ平台）

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