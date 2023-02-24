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    4輛豹2+60輛PT-91戰車 波蘭總理訪烏帶來「超大伴手禮」

    波蘭總理莫拉維茨奇（左）本日造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（右）見面。（歐新社）

    波蘭總理莫拉維茨奇（左）本日造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（右）見面。（歐新社）

    2023/02/24 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今（24）日造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），除了帶來4輛德製豹2戰車（Leopard 2）外，莫拉維茨奇也表示波蘭後續將援助更多戰車，並且願意訓練烏克蘭飛官駕駛F-16戰機。

    波蘭國家通訊社（PAP）本日稍早已宣布，首批軍援的豹2戰車已交付給烏克蘭軍隊。除此之外，莫拉維茨奇也承諾提供波蘭製的PT-91「堅韌」主戰車（Twardy）。

    《法新社》報導，莫拉維茨奇在記者會上表示：「我們很快就能夠移交我們的戰車......同樣在幾天內，我們將交付非常棒的PT-91戰車，60輛戰車將運往烏克蘭。」

    莫拉維茨奇還談到了關於軍援烏克蘭戰機的議題，「我們準備好在波蘭進行F-16的培訓，我要強調，這件事應該要在更廣大的聯盟中徵得同意，但是這方面的訓練工作，波蘭已準備好進行。」

    莫拉維茨奇也批評歐盟在制裁俄羅斯的手段上「不夠狠」，他說：「說到第10輪制裁方案，我們不是很滿意，因為它太軟太弱了。我們主張要納入更多對象，我們一直建議將更多的俄羅斯產品包括在內。」

    莫拉維茨奇表示，波蘭後續將軍援60輛波蘭PT-91主戰車（見圖）給烏克蘭。（歐新社資料照）

    莫拉維茨奇表示，波蘭後續將軍援60輛波蘭PT-91主戰車（見圖）給烏克蘭。（歐新社資料照）

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