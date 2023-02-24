日相岸田今晚召開G7視訊峰會 擬提出對俄新一波制裁

日本首相岸田文雄說，將今天深夜將召開的G7視訊峰會中，提出對俄實施新一波制裁的想法。（歐新社）

2023/02/24 19:47

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本首相岸田文雄今天傍晚召開記者會宣布將對烏克蘭提供55億美元（約合台幣1691億元）的追加財政支援，預定在今天深夜召開的七大工業國（G7）視訊峰會，也將邀烏克蘭總統澤倫斯基參加。G7視訊峰會後預定發表聯合聲明，岸田表示，將在會中提出對俄實施新一波制裁的想法，並將呼籲第三國停止對俄的軍事支援。

在美國總統拜登本週閃電訪問烏克蘭後，岸田成為唯一沒有到現地訪問的G7國家領袖，今天在記者會被問及訪烏計畫時岸田表示，正在就確保安全和秘密保護的基礎上進行研究，目前尚未決定具體的時間。

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另外，對於5月預定在廣島召開的G7峰會，是否邀請澤倫斯基參加一事，岸田說，關於邀請什麼國家和機構，將以主席國的身分和相關國家交換意見，目前也尚未決定，不過，包括澤倫斯基總統在內，與烏克蘭政府緊密合作極為重要。

俄羅斯入侵烏克蘭在今天（24日）滿1年，日本從今年起擔任為期2年的聯合國安理會非常任理事國，並且是今年G7的主席國，預定5月在廣島召開實體峰會，岸田今晚首次以主席身分召開G7視訊峰會，希望扮演主導的角色，以維持國際秩序。

今天的記者會中，岸田表示，「2月24日是一個難以忘記也不能忘記的一天」，他再重申「今天的烏克蘭，可能是明天的東亞」，我們必須恢復以法治為基礎的世界和平秩序，絕不允許任何國家憑藉武力試圖片面改變現狀，而G7是展現國際社堅定決心的核心。

對於今天深夜將召開的G7視訊峰會，岸田表示，將在會中提出對俄實施新一波制裁的想法，對於第三國對俄羅斯的軍事支援，主張由G7出面呼籲停止這種支援。

岸田被問及美國擔心中國對俄羅斯軍事支援一事，他表示，日方正在收集與分析相關訊息，重要的是與相關國家合作，並向國際社會發出明確訊息。他也指出，外相林芳正與前與中共中央政治局委員王毅會談時，曾強烈要求中方負起責任應對。

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