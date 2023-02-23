95％烏克蘭人相信終會勝利 專家示警：戰爭可能持續數年

俄軍侵烏24日屆滿周年。圖為烏軍1月9日在赫爾松地區發射美援的M777榴彈砲，攻擊俄軍陣地。（美聯社）

2023/02/23 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭即將於24日屆滿周年，最新民調顯示，高達95％烏克蘭民眾相信終會勝利。然而，烏俄戰爭持續1年，戰火仍不見盡頭，專家警告，雙方都在為即將到來、可能更加災難性的階段做準備，衝突可能持續數年。

《法新社》報導，總部設在烏克蘭的研究機構「Rating Group」公布的2月初民調顯示，約有95％的烏克蘭人相信終將勝利。根據這項民調，在去年1月俄羅斯全面入侵之前，烏克蘭民眾對總統澤倫斯基的信任度為36％，如今成長到90％；烏克蘭民眾2019年對軍方的信任度為65％，如今已增加到97％。

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《美聯社》則引述專家看法警告說，歐洲自二戰以來最大的這場衝突可能會持續數年，一些人擔心這可能導致俄羅斯和北約之間的直接對抗。

烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）指出，俄羅斯已向頓巴斯地區投入更多部隊和武器，並襲擊其他地區，顯然是為了分散烏軍注意力。他認為，俄羅斯目前在戰場上擁有主動權和優勢，而烏軍的彈藥嚴重短缺。

報導提到，俄羅斯依靠龐大的武器庫，並增加武器和彈藥產量，使其具有顯著優勢。雖然烏克蘭和西方情報機構觀察到莫斯科的精準導引飛彈即將耗盡，但俄軍仍擁有大量舊式武器。

儘管烏克蘭及其盟國預計俄羅斯將在頓巴斯以外發動更廣泛的攻勢，但對於莫斯科來說，這可能是一場豪賭。

前俄羅斯情報官員、前「頓內茨克人民共和國」民兵組織負責人斯特列爾科夫（Igor Strelkov）警告，任何大規模攻勢都可能對俄羅斯造成災難性後果，因為俄羅斯的準備工作跟不上腳步，襲擊者將面臨毀滅性的回應。他說，攻勢還會帶來後勤方面的挑戰，就像去年在戰爭開始時阻止俄羅斯奪取基輔的挑戰一樣。

日丹諾夫預測，烏克蘭可能在收到包括主戰車在內的新西方武器後，於4月底或5月初發起新的反攻。他預測，烏軍可能會從札波羅熱（Zaporizhzhia ）地區進攻，試圖奪回馬立波和別爾江斯克港口，並切斷俄羅斯通往克里米亞的走廊。他指出，如果烏軍到達亞速海沿岸，俄羅斯的所有成果與勝利，都將化為烏有。

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