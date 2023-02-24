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    中國提12點呼籲烏俄停火 北約秘書長質疑「公信力太低」

    中國今日發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，呼籲烏俄停火，不過北約秘書長史托騰伯格（見圖）指出，中國在烏俄議題上沒有多少可信度。（路透）

    中國今日發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，呼籲烏俄停火，不過北約秘書長史托騰伯格（見圖）指出，中國在烏俄議題上沒有多少可信度。（路透）

    2023/02/24 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今（24）日發表含有十二點主張的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，呼籲烏俄「停火止戰、啟動和談」等等，不過北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）對此表示質疑，並稱北京在這方面「沒有多少公信力」。

    《法新社》報導，史托騰伯格在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的記者會上表示，「關於中國提出的建議與觀點，首先：中國沒有多少公信力，因為他們沒有譴責對烏克蘭的非法入侵。況且他們還在入侵發動前夕簽訂了一份協議......與俄羅斯建立無限制夥伴關係的協議。」

    中國外交部本日發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」 文件，其「十二點立場」包括：尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定和推動戰後重建。

    在第三點中，中國外交部主張，「衝突戰爭沒有贏家。各方應保持理性和克制，不拱火澆油，不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控，支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。」

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