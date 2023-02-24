北京促和卻不提俄撤軍 德國政府：不應對中國存有幻想

德國總統史坦麥爾24日在紀念烏克蘭對抗俄羅斯侵略1週年活動上發表談話。（法新社）

2023/02/24 19:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭持續至今滿1年，中國外交部24日發表中國對政治解決烏克蘭「危機」的立場文件，呼籲停火和談。不過，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、總理蕭茲（Olaf Scholz）都質疑中國斡旋促和的意願。

德國總統史坦麥爾在24日烏俄戰爭1週年談話中說，「任何帶我們在這條路上更進一步邁向公義和平的建設性建議，都非常受到歡迎」，「全球大國中國是否想扮演這樣的建設性角色，仍令人質疑。」他說，如果中國真想扮演建設性的角色，就應該「不要只和莫斯科談，也要和基輔談。」史坦麥爾呼籲中國，應該「加入絕大多數國家，在聯合國的架構下為和平努力。」

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同日德國總理蕭茲接受德國公共電視《德國第二電視台（ZDF）》訪問，也呼籲對於中國調停烏俄戰爭，「不應存有幻想」，指中國「一直到現在都沒表達對俄羅斯的立場」。

美國和北大西洋公約組織（NATO）近日雙雙表示，中國可能在計畫提供俄國武器，支持其侵略戰爭。蕭茲在訪問中說，他去年11月訪問北京，已經向中國領導人表明，軍援俄羅斯「無法令人接受」，「我們密切追蹤此事情況很重要。」

中國24日發表的政治解決烏克蘭危機立場文件，當中呼籲尊重各國主權、停火、和談等，但是未提俄羅斯撤軍。聯合國24日針對烏俄戰爭1週年進行的一項不具約束力的表決，以141國支持、7國反對的壓倒性票數通過要求俄羅斯立即、且無條件自烏克蘭撤軍，中國、印度等32國棄權。

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