香港522人涉反送中及國安法在囚 年增26％

香港2019年爆發「反送中」運動後，多人被捕及檢控。香港懲教署公布，截至2022年底，有522人涉及「反送中」相關罪行及「港區國安法」而在囚，較2021年增加26%。（路透檔案照）

2023/02/24 17:38

〔中央社〕香港2019年爆發「反送中」運動後，多人被捕及檢控。香港懲教署公布，截至2022年底，有522人涉及「反送中」相關罪行及「港區國安法」而在囚，較2021年增加26%。

綜合星島日報等港媒報導，懲教署21日公布的數據顯示，2022年懲教院所每日平均有2666人被還押，他們都未被法庭定罪，較2021年的2316人增加15%，創10年來新高。懲教署因此計劃重建收押所，增加收押名額。

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2022年因涉及「反送中」相關罪行（包括非法集結、管有攻擊性武器、縱火及參與暴動等）以及「港區國安法」而被收納入懲教院所有829人次，當中有22人次涉及港區國安法，較2021年的985人次減少16%。

這829人次中，已被法院判罪成而服刑有456人次，因正等待審訊等原因而被還押有373人次，未滿21歲有158人佔兩成。

另外，截至2022年底，涉及「反送中」及「港區國安法」的在囚人士有522人，較2021年的415人增加26%。

據報導，懲教署2022年設立首個在囚者電子學習平台，讓在囚者按個人興趣及學習進度，用平板電腦在內聯網下載電子學習材料自學，包括文憑試及都會大學課程，還有特首李家超、前特首林鄭月娥等主講的國民教育短片。在囚者可攜帶平板電腦回囚室，自學至晚上11時指定休息前。

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