香港今宣布發第3次發消費券 符合資格每人可領1萬9千元

香港政府再發消費券，今（22）日由財政司長陳茂波宣布此消息，今年共發5000元港幣（約1萬9千元新台幣）電子消費券，將分成2期發送。（歐新社資料照）

2023/02/22 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球經濟，香港政府再發消費券，今（22）日由財政司長陳茂波宣布此消息，今年共發5000元港幣（約1萬9千元新台幣）電子消費券，將分成2期發送。

綜合港媒報導，陳茂波今日除公布香港本屆政府首份財政預算案，也宣布，考慮到當前香港經濟、社會民生及政府財政狀況，將再發電子消費券給符合領取資格的18歲以上永久性居民及新來港人士，總額共5000元港幣。

請繼續往下閱讀...

香港政府過去2年推行2輪消費券計劃，分別發放5000元及10000元港幣（約3萬8千元新台幣）電子消費券；陳茂波指，為了加快作業速度，今年份的電子消費券將分2期發送，首期將按照去年資格名單，預計在4月先發送3000元港幣（約1萬1600元新台幣），剩餘的2000元港幣會與新增的符合資格者一併在年中發放。

針對透過不同入境計劃在港居住、來港升學之符合資格人士，陳茂波指，電子消費券與去年安排一樣，這些人可得總額2500元港幣（約9千7百元新台幣）電子消費券，相關單位會盡快公布詳細辦法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法