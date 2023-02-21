杜琪峯柏林影展事件延燒 香港導演作品突電檢未過

香港名導杜琪峯日前在第73屆柏林影展發表反極權言論，香港媒體人直批，藝文對中共來說只是意識型態的戰場。（圖擷取自「@Futurhythm」推特）

2023/02/21 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港名導杜琪峯日前在第73屆柏林影展發表反極權言論後微博帳號遭封殺，另外2名香港導演因此受牽連，參加電影節的動畫作品以審批未過為由，被迫主動放棄放映資格。香港媒體人表示，這對香港藝文工作者會是一個警惕，中共未來恐將加大審查香港電影力道。

綜合港媒報導，杜琪峯日前在2023年第73屆柏林影展與主競賽單元評審一同接受媒體訪問。場中記者提問，以評審的角度而言，電影的特別之處是什麼，以及為何「電影不死」？

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杜琪峯以粵語回答，他認為電影始終是走在社會前面的先鋒，當人民被極權打壓失去自由，電影往往是首當其衝被對付的對象；他也指出，全球爭取自由的人民都應該支持電影，因為「電影會為你發聲」。

杜琪峯發表此論翌日，香港第28屆ifva獨立短片及影像媒體節在臉書官方粉專宣布，2名香港導演的動畫作品《失去的部分》、《城堡裡的大象》因電檢未過，被迫自行取消放映，但該電影節其他作品不受影響。

據悉，《失去的部分》在此前放映都沒收到電檢處通知未過，但近日應大會要求再次送檢時，電檢處指出該片涉及「政治敏感議題」，需刪減部分內容才可放映。《城堡裡的大象》曾出現香港茶餐廳和影射反送中運動的片段畫面，同樣被電檢處要求更改內容。

香港媒體人曾志豪向《自由亞洲電台》表示，杜琪峯事件對香港藝文創作者而言，是一個無法視而不見的警惕。在中國眼中，藝文不是個人的創作自由空間，而是意識形態的戰場。

香港專欄作家陶傑指出，杜琪峯其實並未明說意指對象是否真的為中國或香港，但中國在戰狼外交政策下自動對號入座，這種政治先行的風氣，恐怕會加大中共對香港電影的審查力度。

Johnnie To dropping truths at the Berlinale 2023 International Jury Q&A. 2/3

He claps enthusiastically for the question, spaces out, then launches into an attack on oppressive governments （even referencing Hong Kong directly before stopping himself）. pic.twitter.com/YKkC6xA3Lf — Dylan Cheung （@Futurhythm） February 16, 2023

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