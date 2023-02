杜琪峯柏林影展事件延燒 香港導演作品突電檢未過

2023/02/21 13:03

〔即時新聞/綜合報導〕香港名導杜琪峯日前在第73屆柏林影展發表反極權言論後微博帳號遭封殺,另外2名香港導演因此受牽連,參加電影節的動畫作品以審批未過為由,被迫主動放棄放映資格。香港媒體人表示,這對香港藝文工作者會是一個警惕,中共未來恐將加大審查香港電影力道。

綜合港媒報導,杜琪峯日前在2023年第73屆柏林影展與主競賽單元評審一同接受媒體訪問。場中記者提問,以評審的角度而言,電影的特別之處是什麼,以及為何「電影不死」?

杜琪峯以粵語回答,他認為電影始終是走在社會前面的先鋒,當人民被極權打壓失去自由,電影往往是首當其衝被對付的對象;他也指出,全球爭取自由的人民都應該支持電影,因為「電影會為你發聲」。

杜琪峯發表此論翌日,香港第28屆ifva獨立短片及影像媒體節在臉書官方粉專宣布,2名香港導演的動畫作品《失去的部分》、《城堡裡的大象》因電檢未過,被迫自行取消放映,但該電影節其他作品不受影響。

據悉,《失去的部分》在此前放映都沒收到電檢處通知未過,但近日應大會要求再次送檢時,電檢處指出該片涉及「政治敏感議題」,需刪減部分內容才可放映。《城堡裡的大象》曾出現香港茶餐廳和影射反送中運動的片段畫面,同樣被電檢處要求更改內容。

香港媒體人曾志豪向《自由亞洲電台》表示,杜琪峯事件對香港藝文創作者而言,是一個無法視而不見的警惕。在中國眼中,藝文不是個人的創作自由空間,而是意識形態的戰場。

香港專欄作家陶傑指出,杜琪峯其實並未明說意指對象是否真的為中國或香港,但中國在戰狼外交政策下自動對號入座,這種政治先行的風氣,恐怕會加大中共對香港電影的審查力度。

Johnnie To dropping truths at the Berlinale 2023 International Jury Q&A. 2/3

He claps enthusiastically for the question, spaces out, then launches into an attack on oppressive governments (even referencing Hong Kong directly before stopping himself). pic.twitter.com/YKkC6xA3Lf