進駐烏克蘭遭非法吞併地區 俄國記者聯盟遭IFJ暫停資格

俄國記者聯盟於烏克蘭頓涅茨克等4個遭俄國非法吞併地區設立分支機構，遭國際記者聯盟（IFJ）暫停成員資格，即刻生效。圖為烏克蘭頓涅茨克。（路透）

2023/02/23 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕國際記者聯盟（IFJ）暫停俄國記者聯盟於IFJ的資格，即刻生效，不過IFJ表示會繼續支持俄國境內外的獨立記者，同時向獨立記者的烏克蘭分支機構提供援助。

《美聯社》報導，代表全球超過60萬名媒體工作者的IFJ週三（22日）表示，經過IFJ內部委員會調查及投票後，決定即刻終止俄國記者聯盟在IFJ的資格。

請繼續往下閱讀...

報導指出，俄國記者聯盟於烏克蘭遭俄國非法吞併的的頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等4個地區設立分支機構，為此IFJ委員會在投票表決前，曾詢問俄國記者聯盟，是否願意重新考慮撤出，不過對方拒絕。

IFJ主席Dominique Pradalié說：「俄國記者聯盟此舉無疑破壞IFJ內部團結與共識。」

#Russia ????????: Today the IFJ has suspended the Russian Union of Journalists （RUJ） from membership following a vote of the Federation’s global Executive Committee.

Here is why ???????? https://t.co/DPAeldQ4pa @EFJEUROPE — IFJ （@IFJGlobal） February 22, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法