進駐烏克蘭遭非法吞併地區 俄國記者聯盟遭IFJ暫停資格

2023/02/23 00:14

〔即時新聞/綜合報導〕國際記者聯盟(IFJ)暫停俄國記者聯盟於IFJ的資格,即刻生效,不過IFJ表示會繼續支持俄國境內外的獨立記者,同時向獨立記者的烏克蘭分支機構提供援助。

《美聯社》報導,代表全球超過60萬名媒體工作者的IFJ週三(22日)表示,經過IFJ內部委員會調查及投票後,決定即刻終止俄國記者聯盟在IFJ的資格。

報導指出,俄國記者聯盟於烏克蘭遭俄國非法吞併的的頓涅茨克(Donetsk)、赫爾松(Kherson)、盧甘斯克(Luhansk)和札波羅熱(Zaporizhzhia)等4個地區設立分支機構,為此IFJ委員會在投票表決前,曾詢問俄國記者聯盟,是否願意重新考慮撤出,不過對方拒絕。

IFJ主席Dominique Pradalié說:「俄國記者聯盟此舉無疑破壞IFJ內部團結與共識。」

