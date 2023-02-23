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    進駐烏克蘭遭非法吞併地區 俄國記者聯盟遭IFJ暫停資格

    俄國記者聯盟於烏克蘭頓涅茨克等4個遭俄國非法吞併地區設立分支機構，遭國際記者聯盟（IFJ）暫停成員資格，即刻生效。圖為烏克蘭頓涅茨克。（路透）

    俄國記者聯盟於烏克蘭頓涅茨克等4個遭俄國非法吞併地區設立分支機構，遭國際記者聯盟（IFJ）暫停成員資格，即刻生效。圖為烏克蘭頓涅茨克。（路透）

    2023/02/23 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕國際記者聯盟（IFJ）暫停俄國記者聯盟於IFJ的資格，即刻生效，不過IFJ表示會繼續支持俄國境內外的獨立記者，同時向獨立記者的烏克蘭分支機構提供援助。

    《美聯社》報導，代表全球超過60萬名媒體工作者的IFJ週三（22日）表示，經過IFJ內部委員會調查及投票後，決定即刻終止俄國記者聯盟在IFJ的資格。

    報導指出，俄國記者聯盟於烏克蘭遭俄國非法吞併的的頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等4個地區設立分支機構，為此IFJ委員會在投票表決前，曾詢問俄國記者聯盟，是否願意重新考慮撤出，不過對方拒絕。

    IFJ主席Dominique Pradalié說：「俄國記者聯盟此舉無疑破壞IFJ內部團結與共識。」

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