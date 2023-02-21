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    軍武新知》美國新援烏M7布萊德雷前觀車 砲兵理想助手

    M7布萊德雷前觀車可協調從多個武器平台向20公里以內的多個目標開火，在以火砲為主的戰場上，它們將成為主要的火力倍增器。（圖擷自military-today）

    M7布萊德雷前觀車可協調從多個武器平台向20公里以內的多個目標開火，在以火砲為主的戰場上，它們將成為主要的火力倍增器。（圖擷自military-today）

    2023/02/21 16:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登無預警閃電訪問烏克蘭，現身烏克蘭首都基輔，與烏國總統澤倫斯基舉行會談，並宣布向烏國另提供總值近5億美元（約新台幣153億元）軍援，其中首見M2布萊德雷步兵戰鬥車的變體M7布萊德雷前觀車（BFIST，又稱火力支援車輛）。

    美國在1月6日宣布軍援烏克蘭M2布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley Infantry Fighting Vehicles），而且是吸收波灣戰爭經驗後的M2A2「沙漠風暴行動」（M2A2-ODS）改良版，將成為烏克蘭抵禦俄羅斯的重要助力，隨著拜登訪問基輔，又再加碼新一批軍援4輛M7布萊德雷前觀車。

    M7布萊德雷前觀車的底盤為M2A2-ODS，其機動能力和生存能力與M2布萊德雷步兵戰鬥車相同，配備雷射指示器、全自動空中轟炸呼叫電腦、通信系統，旨在協調從多個武器平台向20公里以內的多個目標開火，在以火砲為主的戰場上，它們將成為主要的火力倍增器，有美軍透露：「根據它們的火力整合等級，這是一個非常好的偵察裝備，可以將目標傳遞到各種武器平台，是砲兵部隊的理想助手。」

    可以協調的武器平台包含M142高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）、M270多管火箭系統等美國主要援烏火砲。

    M7布萊德雷前觀車成員4人，包括車長、砲手、駕駛員和前方觀察員；武器部分，M2A2所配備的BGM-71拖式飛彈拆除，由目標定位設備和其他感測器所取代，保留M242巨蝮式鏈砲及M240C同軸機槍作為自衛武器。

    M7布萊德雷前觀車性能諸元：

    服役：2000年

    重量：32.79噸

    長度：6.55公尺

    寬度：3.32公尺

    高度：3.04公尺

    載員：4人

    裝甲：7017航空鋁材

    主武器：1 x M242巨蝮式鏈砲（900發）

    副武器：1 x M240C同軸機槍（2200發）

    速度：時速61公里

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