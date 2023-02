軍武新知》共軍自曝鷹擊-21數據 聲稱末端攻擊達10倍音速

2023/02/05 23:12

〔即時新聞/綜合報導〕去年共軍轟-6轟炸機被發現掛載「鷹擊-21」(YJ-21)空射型反艦彈道飛彈,引起諸多猜測,近日共軍戰略支援部隊發文曝光其數據,稱鷹擊-21在末端攻擊階段的速度可達到10倍音速,現有的任何反導武器都無法攔截。

共軍戰略支援部隊1月30日發布「鹰击-21高超音速反舰导弹如何让舰队破防」文章,內文提到,早在2022年中國人民解放軍海軍成立73周年紀念日時,鷹擊-21就已曝光,其全程可以6倍音速飛行,使敵方軍艦難以攔截。

文中也聲稱,鷹擊-21在末端攻擊階段的速度將高達10倍音速(10馬赫),最後砸向目標時速度可達每秒3400米,現有的任何反導武器都無法攔截。鷹擊-21也將為共軍「反介入/區域拒止」(Anti-Access/Area Denial,A2/AD)作戰能力躍升一級。

「反介入/區域拒止」為某地一旦出現突發事件,當事其中一方能迅速在事發區域劃定禁區,阻止第三方武裝干涉的能力。而去年解放軍轟-6轟炸機就被發現掛載了鷹擊-21,但當時外界僅知其是「東風-21D」(DF-21D)反艦彈道飛彈的空射版本。

