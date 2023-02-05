軍武新知》共軍自曝鷹擊-21數據 聲稱末端攻擊達10倍音速

近日共軍戰略支援部隊發文曝光鷹擊-21空射型反艦彈道飛彈，稱其末端攻擊階段速度可達10倍音速，現有任何反導武器都無法攔截。圖為共軍轟-6轟炸機掛載鷹擊-21畫面。（圖擷取自Rupprecht_A推特）

2023/02/05 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕去年共軍轟-6轟炸機被發現掛載「鷹擊-21」（YJ-21）空射型反艦彈道飛彈，引起諸多猜測，近日共軍戰略支援部隊發文曝光其數據，稱鷹擊-21在末端攻擊階段的速度可達到10倍音速，現有的任何反導武器都無法攔截。

共軍戰略支援部隊1月30日發布「鹰击-21高超音速反舰导弹如何让舰队破防」文章，內文提到，早在2022年中國人民解放軍海軍成立73周年紀念日時，鷹擊-21就已曝光，其全程可以6倍音速飛行，使敵方軍艦難以攔截。

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文中也聲稱，鷹擊-21在末端攻擊階段的速度將高達10倍音速（10馬赫），最後砸向目標時速度可達每秒3400米，現有的任何反導武器都無法攔截。鷹擊-21也將為共軍「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）作戰能力躍升一級。

「反介入/區域拒止」為某地一旦出現突發事件，當事其中一方能迅速在事發區域劃定禁區，阻止第三方武裝干涉的能力。而去年解放軍轟-6轟炸機就被發現掛載了鷹擊-21，但當時外界僅知其是「東風-21D」（DF-21D）反艦彈道飛彈的空射版本。

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So far the best images of the H-6K serial number 11097 with the new ballistic missile under its wings.



（Images via @航空工业 and @瘦驼 from Weibo） pic.twitter.com/XfcwQ8fqqn — @Rupprecht_A （@RupprechtDeino） November 3, 2022

共軍戰略支援部隊表示，鷹擊-21在末端攻擊階段的速度將高達10倍音速（10馬赫），最後砸向目標時速度可達每秒3400米。（圖擷取自微博）

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