軍武新知》美軍啟動水上戰略戰術運輸機計畫 2團隊設計競逐

圖為美國水上戰略戰術運輸機計畫（Liberty Lifter）的X-Plane示意圖。（圖片擷取自DARPA新聞稿）

2023/02/02 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防高等研究計劃署（DARPA）2月1日指出，已選定兩個團隊來為水上戰略戰術運輸機計畫（Liberty Lifter）的X-Plane進行設計。該計畫目的在設計一種低成本、創新的、具飄浮力的水上飛機，計畫使用類似於船舶的低成本製造模式來建造大運量的水上飛機，並獨立於港口和跑道運行。

計畫的示意圖顯示，這將是一艘尺寸和容量類似於C-17 Globemaster III運輸機的大型水上飛機。該計畫要求飛機在30公尺高度以下的翼地效應中能有效的操作，能維持海平面3,000公尺的飛行高度，可以滿足美軍100頓以上的乘載負荷，並且能在海況4以下起飛和著陸、海況5以下可持續進行水上作業。

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這次的兩個團隊由General Atomics與Maritime Applied Physics Corporation合作、Aurora Flight Sciences與Gibbs & Cox和ReconCraft合作，並為美國官員帶來演示。

根據DARPA發佈的新聞稿表示，General Atomics團隊選擇了雙船體、中翼設計來改善水上穩定性和耐波性，同時採用12具渦輪軸發動機的分佈式推進；而Aurora Flight Sciences的設計更類似於傳統的水上飛機，採單船體、高機翼和8個渦輪螺旋槳發動機作為主推進器。

在第一階段，國防高等研究計劃署將與執行團隊和國防部利益相關者合作，改進Liberty Lifter的設計，特別關注在操作需求和操作概念。第一階段的合約為期18個月的執行期，包括6個月的概念設計和9個月的設計成熟化，最終進行初步設計審查。將有額外3個月的時間用於演示計劃審查、製造計劃和測試。

按照計劃，第一階段將在2024年中過渡到第二階段，並繼續進行全尺寸Liberty Lifter X-Plane的詳細設計、製造和演示。國防高等研究計劃署預計將與一個或多個國防服務承包商和國際合作夥伴合作展開這些活動，並將Liberty Lifter概念進一步發展為可操作的運載工具。

圖為美國水上戰略戰術運輸機計畫（Liberty Lifter）的X-Plane概念圖。（圖片擷取自DARPA官網）

圖為General Atomics團隊的概念示意圖。（圖片擷取自DARPA官網）

圖為Aurora Flight Sciences團隊的概念示意圖。（圖片擷取自DARPA官網）

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