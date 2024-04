野猴闖屋攻擊！13歲少女叫「它」狂吠嚇猴救2命

2024/04/17 20:45

〔即時新聞/綜合報導〕印度13歲少女日前與1歲姪女在家中玩耍,一隻猴子突然闖入,還試圖攻擊,為了保護姪女,少女迅速對亞馬遜智慧語音助理「Alexa」下指令,讓它發出狗吠,成功趕走猴子。

綜合外媒報導,印度北方邦伯斯蒂區,13歲的妮姬塔(Nikita)和1歲姪女在家中玩,當時家中有客人,大門開著。有隻猴子突然闖進家中,進入廚房,開始翻亂餐具,還試圖攻擊她們。

年僅1歲的姪女很害怕,開始呼喊媽媽,而此舉也激怒了猴子,眼看著猴子準備攻擊她們,妮姬塔迅速讓「Alexa」發出狗吠聲,猴子聽了嚇得落荒而逃。

報導指出,野猴襲擊事件在印度很常見,去年11月就曾有10歲男孩遭攻擊喪命,男孩與朋友玩耍時,猴子突然跳到他身上,刺破他的皮膚,就連腸子也被扯了出來,十分凶殘。

