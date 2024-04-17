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野猴闖屋攻擊！13歲少女叫「它」狂吠嚇猴救2命

印度13歲少女妮姬塔使用智慧語音助理「Alexa」嚇走猴子；示意圖。（美聯社）

印度13歲少女妮姬塔使用智慧語音助理「Alexa」嚇走猴子；示意圖。（美聯社）

2024/04/17 20:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度13歲少女日前與1歲姪女在家中玩耍，一隻猴子突然闖入，還試圖攻擊，為了保護姪女，少女迅速對亞馬遜智慧語音助理「Alexa」下指令，讓它發出狗吠，成功趕走猴子。

綜合外媒報導，印度北方邦伯斯蒂區，13歲的妮姬塔（Nikita）和1歲姪女在家中玩，當時家中有客人，大門開著。有隻猴子突然闖進家中，進入廚房，開始翻亂餐具，還試圖攻擊她們。

年僅1歲的姪女很害怕，開始呼喊媽媽，而此舉也激怒了猴子，眼看著猴子準備攻擊她們，妮姬塔迅速讓「Alexa」發出狗吠聲，猴子聽了嚇得落荒而逃。

報導指出，野猴襲擊事件在印度很常見，去年11月就曾有10歲男孩遭攻擊喪命，男孩與朋友玩耍時，猴子突然跳到他身上，刺破他的皮膚，就連腸子也被扯了出來，十分凶殘。

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