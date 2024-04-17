美魔女教師全裸車震17歲小鮮肉 驚爆綠帽尪是國防部高層！

45歲的艾琳因與17歲學生發生性關係被捕。（圖翻攝自X平台）

2024/04/17 21:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州（Nebraska）道格拉斯縣（Douglas）一名已婚女教師近日被警方當場抓包與一名未成年的男學生在車上嘿咻，帶回偵訊調查的過程中，發現該名女師的丈夫竟然是在五角大廈工作近20年的高級僱員，消息曝光後引發美國社會熱議。

綜合外媒報導，本月13日凌晨3點多（台灣時間13日下午3點多），一輛本田（Honda）汽車出產的SUV駛進道格拉斯縣奧馬哈市（Omaha）社區「埃爾科恩」（Elkorn）一條死巷內停著，隨後車身開始搖晃，有附近住戶注意到可疑車輛後報警，警方獲報到現場查看，接近車子時就看見車內有一對男女交疊激戰，這對男女查覺到警方靠近，男方緊張的爬回前座，急忙駕車逃逸，但逃了約莫2個街區後就撞車，男子抓著還沒穿好的褲子下車逃跑，只留下在後座全裸的女子，但沒多久警方也將逃走的男子逮捕。

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警方後續確認女子是在「奧馬哈公立學校」（Omaha Public Schools）任教的艾琳（Erin Ward，45歲），並在車上找到沃德的學校員工證，與她車震的男方則是就讀該學校的17歲高中生。沃德供稱，自己在當地幾所學校當代課教師，有鑑於此，檢方懷疑艾琳恐怕與學生發生過不只1次性關係，且受害者不只1人。內布拉斯加州法定性交年齡為16歲，因此艾琳並未被指控性侵未成年，但有其同事對她提出1項性虐重罪的指控，若罪名成立恐面臨最高20年的監禁。

目前艾琳以2.5萬美元（約新台幣81萬）交保，並被禁止接觸或聯繫未成年人。據描述，艾琳雖然已經45歲，但身材保養得宜，堪稱「美魔女」。有消息爆料，警方在調查過程中，艾琳的丈夫道格（Doug Ward，53歲）是畢業於哈佛大學的高材生，在美國防部工作近20年，2個月前剛升職，目前是美國戰略司令部（USSTRATCOM）司令行動小組副主任，引發美國社會熱議。

據悉，艾琳和道格育有2子和1名養女，被妻子拿去與學生嘿咻的車子，還是登記在道格名下。道格得知妻子背叛自己後，已將社群有妻子在內的照片都刪除。美國戰略司令部已證實道格在該機構工作，但他們「不確認也不否認」被捕的教師是他的妻子。

至於奧馬哈公立學校得知此事後就立刻發布聲明，學校發言人布萊文斯（Bridget Blevins）表示，艾琳是去年9月到他們學校當代課老師，已將艾琳解職。當地多所學校也發聲，不會讓有不當行為的老師再次踏進校園。

艾琳的丈夫被爆是在美國防部工作近20年的道格。（圖翻攝自X平台）

育有2子和1名養女的艾琳與道格，過去在社群PO出全家福照片。（圖翻攝自X平台）

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