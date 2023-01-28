布拉茲營新基地啟用 美陸戰隊進駐關島 抗衡中國

美軍陸戰隊廿六日啟用位於西太平洋、中國與北韓飛彈打擊範圍內的關島基地「布拉茲營」（Camp Blaz）。（圖：取自美軍陸戰隊臉書）

2023/01/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國持續重新部署太平洋駐軍以對抗中國之際，美軍陸戰隊廿六日啟用位於西太平洋、中國與北韓飛彈打擊範圍內的關島基地「布拉茲營」（Camp Blaz）。該基地可望減少美軍對招致當地人不滿的日本基地的依賴，也能在與中國爆發衝突時率先做出回應。

明年底前駐兵數將達5千人

華爾街日報報導，這是美國自一九五二年以來建立的第一個新陸戰隊基地，以曾在二戰時被關入日本戰俘集中營的美軍已故准將布拉茲命名。該基地雖已舉行啟用儀式，但還要一年多才能全面完工運作；目前駐兵數不到百人，大部分兵力要到明年底以前才會進駐，最終將有五千名陸戰隊員。

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可望減少美對駐軍日本依賴

報導中說，這座新基地與台、日等距，短期任務在於威懾與探察該區威脅，長遠而言將成為在關島與北馬里亞納群島上受訓的美軍陸戰隊樞紐。隨著美國對中國軍力及其威脅台灣的擔憂加劇，這座新基地將為西太平洋諸島的潛在衝突備妥更多陸戰隊員；陸戰隊員將因此更靠近潛在衝突的前線，能在各島間迅速移動，並憑藉配備的反艦飛彈來摧毀敵艦。此外，該新基地還可減少美國對駐軍日本的倚賴。

一旦美中爆發衝突，陸戰隊將是最先回應的地面部隊。陸戰隊司令柏格（David Berger）說，關島陸戰隊的角色在於強化威懾政策，美軍不想得打一仗才能趕赴戰場，而是希望早已置身其中，「因此一旦有衝突，防區內部隊已在前線」。

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