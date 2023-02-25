軍武新知》再開經典！ 老牌製造商AM General發布新款悍馬車

AM General的HUMVEE Sabre Blade Edition概念車，在2023阿布達比國際防衛展上首次亮相。（圖片擷取自AM General）

2023/02/25 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕經典悍馬車製造商AM General，在2023阿布達比防衛展上首次亮相新一代「悍馬車軍刀版」（HUMVEE Sabre Blade Edition）概念車。

根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，在拿下美國新一代「聯合輕型戰術車輛」（JLTV）的第二批訂單後，首次在國際亮相的悍馬軍刀版（HUMVEE SABRE BLADE ）概念車，展示了在一輛車上整合遙控武器站以及無人機發射器。

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悍馬車上的遙控武器站為黃蜂空中警衛系統（Hornet Air Guard），它在遙控武器站的砲塔環上增設了一具移動雷達，以進行360°環繞偵測掃描，在收到警告後，可操作遙控武器站精準打擊無人機。顯示黃蜂空中警衛系統可提供快速佈署近距防空反無人機的解決方案，以及部分戰場的情蒐監偵能力。同時，車上的系統也能配合友軍通信引導，發射自殺無人機進行視距外攻擊。

AM General隸屬於美國汽車公司（AMC），其1985年製造的首版悍馬車具有優異的機動性、越野性、可靠性和耐久性與各式武器承載上的安裝適應能力，間接促使該款軍車聲名大噪，並獲得美國陸軍極高評價。其後更衍生出15種以上，功能皆不盡相同車型，取代原本過去不同品牌、不同底盤的車輛和不同用途的車輛，全部統一歸納到悍馬的底盤基礎上，使保養維修更方便而且大幅提高車輛的越野性能。其悍馬車經歷波灣戰爭、伊拉克戰爭等大小衝突，龐大的數量使悍馬車提高了媒體曝光度，成功銷往超過50個國家並服役至今。

車尾後方搭載的是悍馬車軍刀版上的無人機發射器。（圖片擷取自AM General）

AM General為經典悍馬車製造商，客戶跨足軍用與民用市場。（圖片擷取自AM General）

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