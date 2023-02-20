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    搶占自殺無人機市場 埃爾比特推出以色列版「彈簧刀」SkyStriker

    以色列埃爾比特系統（Elbit Systems）的SkyStriker遊蕩彈藥（LM）。（圖片擷取自埃爾比特系統公司官網）

    以色列埃爾比特系統（Elbit Systems）的SkyStriker遊蕩彈藥（LM）。（圖片擷取自埃爾比特系統公司官網）

    2023/02/20 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕埃爾比特系統（Elbit Systems）參加展2023年2月20日至24日在阿布達比舉行的一年兩次的IDEX防衛展，並推出新的自主遊蕩彈藥「天空先鋒」（SkyStriker）。

    根據軍聞網站「MilitaryLeak」 報導，SkyStriker是一種完全自主的遊蕩彈藥（LM），可以定位、捕獲和打擊操作員指定的目標，機身內裝有5或10公斤的彈頭，可實現高精度性能。SkyStriker的電力推進提供低噪音特點，允許在低空進行隱蔽操作。作為一種沉默的、隱形的和出其不意的攻擊者，「天空先鋒」提供了最高的精確度和可靠性，在現代戰場上提供了關鍵的優勢。Elbit Systems的「天空先鋒」（SkyStriker）是一種具有成本效益的遊蕩彈藥，能夠進行遠程精確戰術打擊。SkyStriker為機動部隊和特種部隊提供空中精準打擊能力，增強戰場感知和生存能力。

    由於快速的戰鬥速度能力，「天空先鋒」可以在十分鐘內達到20公里的距離。到達目標區域後，「天空先鋒」可以使用5公斤彈頭巡弋和追蹤目標長達2小時，或者使用10公斤彈頭巡弋1小時。「天空先鋒」提供快速部署，並為戰鬥部隊提供在進行快速精確空襲之前觀察和識別敵方目標的能力。其遠程操作能力可確保操作員在將遊蕩彈藥引導至目標時不會暴露於偵測或敵人的火力之下。

    遊蕩彈藥是自殺無人機的一種升級版，與單純自殺無人機的差異在於遊蕩彈藥具有暫時的監視與偵查功能，可在一定區域內徘徊一段時間，回傳戰場圖像，同時尋找高價值目標。偵獲目標時可選擇立即攻擊或監看一段時間再進行攻擊，也可以中途終止攻擊並進行回收。

    SkyStriker遊蕩彈藥可快速部署。（圖片擷取自埃爾比特系統公司官網）

    SkyStriker遊蕩彈藥可快速部署。（圖片擷取自埃爾比特系統公司官網）

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