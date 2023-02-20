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    搶佔海灣市場 以色列拉斐爾公司向阿拉伯國家大秀雷射防禦系統

    以色列拉斐爾公司的雷射防禦系統已在去年3月完成一系列攔截測試，它將成為鐵穹防空系統的一部分。（圖片擷取自拉斐爾公司官網）

    以色列拉斐爾公司的雷射防禦系統已在去年3月完成一系列攔截測試，它將成為鐵穹防空系統的一部分。（圖片擷取自拉斐爾公司官網）

    2023/02/20 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年阿布達比防衛展（IDEX），2月20日至24日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行，預計有65個國家、1350家廠商及超過13萬人參與，以色列的拉斐爾先進防禦系統公司預計展示其雷射防禦系統。

    根據軍聞網站「AIRSPACE REVIEWS」報導，拉斐爾除了預計展示雷射防禦系統之外，還在阿聯開設了一家新工廠。該公司於2月16日表示，拉斐爾的高級防禦系統負責人Yoav Har-Even與以色列和阿聯官員一起出席了落成典禮。

    Har-Even表示，「我們對又進一步加強拉斐爾與阿聯的關係感到欣喜。我們現在可以說，已經通過這項初步投資搭建了與阿拉伯聯合大公國的橋樑，並很高興繼續擴大多年來存在的關係。」

    在《亞伯拉罕協議》簽署後，海灣地區成為以色列的新市場，該協議見證了這個以色列改善了與幾個阿拉伯國家的外交關係。其中，以色列一直與阿拉伯聯合大公國（UAE）保持友好關係，使該國成為銷售其國防產品的新領域。

    阿拉伯聯合大公國對拉斐爾許多武器系統感興趣。去年，阿拉伯聯合大公國表示有興趣購買拉斐爾的Spyder防空系統。該公司表示，Spyder系統已獲得升級，將透過巨蟒飛彈更遠的射程實現反彈道飛彈能力。

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