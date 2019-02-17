阿布達比參展 中科院主打劍2防空系統

2019-02-17

〔記者羅添斌／台北報導〕二○一九阿布達比防衛展今天開幕，為拓展中東及東歐地區國防產業商機，中科院此次精選廿五項武器系統、次系統參展，但這次不是主打名聞國際的雄三及雄二飛彈，而要力推最新研製完成的新型短程防空系統。

新型短程防空系統為中科院研製完成的陸射劍二防空飛彈系統，系統是由機動車輛為載台，配上兩組雙聯裝式的劍二飛彈，以及目獲雷達與四○快砲，加上指管中心共同組成，射控系統介面完全由中科院自力開發而成，可擔任要點防衛及野戰防空任務。

中科院在二○一七年的台北航太展中，就曾展示過陸射劍二防空飛彈系統，並且向國防部及三軍將領做過簡報，中科院目前也向陸軍司令部爭取採購下訂。

我國參展項目除了國際知名的各式飛彈系統之外，還將以環保科技為訴求，要將中科院研製的旋轉式小火工品銷毀爐，向各個中東國家推銷採用。中科院人士說，這款旋轉式小火工品銷毀爐，長度約為四公尺，可以在兼顧安全及環保的基礎上處理小型槍彈，一天可以處理兩萬發子彈的數量，相當符合業界的需求。

中科院昨天說，這次參展的廿五項武器系統、次系統，是依二○一七年到阿布達比參展成效及詢問度高的展品統計分析加以精選，向國際傳達中科院各項高科技產品訊息。期待延續前次展後各方尋求合作商機之熱度，實現國防產業各式防衛產品進入國際市場目標。

為帶動國內國防產業發展，提升國內國防產業從業廠商國際能見度，中科院此次參展亦邀請多家協力廠商，如龍德、台船、易而得、澄茂與台偉等公司一起組團參展，共同爭取國際技術服務與國防高科技產品的銷售訂單。

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