軍情動態》「巨蝮」上身 美軍悍馬接班人JLTV重裝亮相

JLTV「重型武裝車」，具有25公厘鏈砲與反裝甲飛彈等強火力。（圖擷取自Oshkosh Defense官網）

2022/05/16 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著「悍馬」退出戰場，「聯合輕型戰術車」（JLTV）現在已成為美軍青睞的新一代前線戰術車。專精製造軍事車輛的美國奧希科什防衛公司（Oshkosh Defense），首度公開「重型武裝車」版本的JLTV，搭配M242巨蝮式（Bushmaster）鏈砲及反裝甲飛彈，將可勝任偵察、戰鬥及火力支援等任務。

奧希科什去年獲得美軍簽訂的統包交付合約，總值1.52億美元（約合新台幣43億元），將會為美國三軍、陸戰隊，以及立陶宛、北馬其頓、斯洛維尼亞、羅馬尼亞4國北約盟邦，提供JLTV、拖車和改裝套件，加強整體軍力。

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美國網媒The Drive知名的軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，JLTV重型武裝車，主要以JLTV車體為基礎，在車頂加裝比利時軍工大廠「約翰．柯克里爾」（John Cockerill）研製的模組化「第2代防護武器站」（CPWS Gen.2）而成；武裝則採用諾格集團的25公厘巨蝮式M242鏈砲，搭配2枚反裝甲飛彈的配置。

CPWS Gen.2也可選用諾格的30公厘M230LF鏈砲，或法製25公厘M811機砲，武器站內部最多具備150發備射彈藥，最大特色在於乘員可在車內直接為武器補充填裝彈藥。

自2019年開始全速量產的JLTV，是美國陸軍用於取代現役「悍馬」高機動多用途輪車（HMMWV）的新一代戰術輪車，不僅更省油，防護與載重性能也更優異，甚至還具備車載自我診斷系統、戰術數據鏈等先進裝備。

奧希科什防衛公司副總裁兼JLTV項目經理曼菲爾德（George Mansfield）表示，該公司目前已生產超過1.4萬輛JLTV，其優異性能與高度後勤彈性，能充分適應未來作戰環境。

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