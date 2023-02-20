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    軍武新知》工兵們的夢想 德國公司推出遙控架橋車

    圖下方綠色模組為操控車輛系統。（圖片擷取自KMW官網）

    圖下方綠色模組為操控車輛系統。（圖片擷取自KMW官網）

    2023/02/20 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕工兵們有福了!德國的軍工製造商Krauss-Maffei Wegmann（KMW）推出了遙控浮橋車。以後工兵再也不用頂著對岸敵方砲火、毫無防備的進行渡河架橋任務，工兵的安全性將大幅提升。

    根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，KMW推出了LEGUAN RC遙控系統，可以在高風險情況下從安全距離進行遠程操作。戰場上的士兵可以從遠處完全控制架橋車的所有功能。而LEGUAN RC遙控系統未來還能控制其他任何載具以進行監視或其他各種任務。

    LEGUAN RC遙控系統是KMW與愛沙尼亞無人車製造商Milrem Robotics合作開發的系統，其發佈的影片顯示，遠程控制系統由多個組件組成。車輛控制模組（VCM）被安裝到靠近鋪設臂的車輛右側，車輛通過操作員遙控系統（OCM）使用簡單的手柄控制器進行遙控。LEGUAN RC原型機的成功為其他平台也能建立遠程控制，例如掃雷車等等。

    「鬣蜥」（LEGUAN）架橋車是專為豹式坦克設計的，它14或26公尺長的浮橋都可達到北約軍事承載標準（MLC）80的水準，並可即時計算浮橋的承載能力。

    車輛被遠端控制系統遙控，將來也可應用到其他載具。（圖片擷取自KMW官網）

    車輛被遠端控制系統遙控，將來也可應用到其他載具。（圖片擷取自KMW官網）

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