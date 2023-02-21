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    無法靠俄！塞爾維亞擴國防預算：想買法國戰機

    塞爾維亞總統武契奇（見圖）稱將增加國防開支並升級軍隊，包括考慮購買法國戰機。（法新社）

    塞爾維亞總統武契奇（見圖）稱將增加國防開支並升級軍隊，包括考慮購買法國戰機。（法新社）

    2023/02/21 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）於「2023第16屆阿布達比國際防衛展」（IDEX 2023）聲稱，他將增加國防開支並升級軍隊，包括考慮購買法國戰機，替國內菁英部隊增添競爭力。

    《彭博》報導，武契奇在IDEX 2023透露，塞爾維亞今年國防預算除了原先近15億美元（約新台幣456.8億元）外，武契奇打算再追加7.48億美元（約新台幣227.7億元）。武契奇說，這些資金將用於升級坦克，還有增加200輛裝甲車、戰鬥無人機及幫助菁英部隊招募人才。

    武契奇也說，若與製造商談判成功，將再花30億歐元（約新台幣973.6億元）買法國達梭航太（Dassault Aviation）飆風（Rafale）戰機。據悉，武契奇去年4月曾表示塞爾維亞可能會買至少12架飆風戰機。

    武契奇指出，隨著其他歐洲國家都在擴展軍備，塞爾維亞不能落於人後，武契奇也坦言，塞爾維亞過去依賴俄羅斯製的MiG-29戰機，然而自烏俄戰爭以來，塞爾維亞難以從俄羅斯購買或是進口任何軍備，但武契奇並沒有為此詳述，只稱，「不是因為俄羅斯人的關係。」

    報導提到，由於塞爾維亞傳統上屬親俄羅斯國家，儘管目前身為歐盟候選國之1，仍拒絕針對烏俄戰爭譴責與制裁俄羅斯，被視為歐洲國家的異類。

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