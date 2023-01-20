俄傭兵團「瓦格納」跨國募兵 塞爾維亞親俄總統罕見動怒

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。（彭博）

2023/01/20 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵團瓦格納（Wagner）近日發布塞爾維亞語影片，對該國招募志願兵，過往立場親俄的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）對此相當不滿，在國家電視台上痛斥：「明知道這違反我們的規定，瓦格納你們為何要招募塞爾維亞人？」

《BBC》報導，塞爾維亞過往經常被批評，把與俄國的長期友誼高擺於加入歐盟的目標之上，但貝爾格勒最近的表現凸顯出事情沒有如此簡單，武契奇表示，塞爾維亞不只是在俄羅斯侵烏行動中保持中立，而且他已經數個月沒有與俄國總統普廷交流。

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報導指出，塞爾維亞國民參與國外戰事是違法的，不過在2014年俄烏戰爭時，確實有部分塞爾維亞人與俄軍並肩作戰，官方對此並未證實，事實上也有塞爾維亞人因為參與國外戰事而被該國法院定罪。

報導表示，目前塞爾維亞主流政黨中，沒有一方暗示過支持俄羅斯的侵略行為，且持續在聯合國投票支持對俄羅斯的譴責，武契奇本週更明確表示：「對塞爾維亞來說，克里米亞屬於烏克蘭，頓巴斯也屬於烏克蘭，往後也是如此。」

然而塞爾維亞表現出的堅定立場仍未能打動歐洲議會，原因在於該國拒絕對俄羅斯施加制裁。

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