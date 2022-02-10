軍情動態》印尼升級空軍戰力 將引入6+36架飆風戰機

印尼今日宣布將購買42架飆風戰機。圖為法國海軍戴高樂號航空母艦所屬的飆風戰機。（法新社）

2022/02/10 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼今（10）日宣布與法國達成協議，將向達梭航太（Dassault Aviation）購買42架飆風戰機（Rafale），用以替換老舊的F-16s與蘇愷（Sukhois）機隊。

《法新社》報導，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與法國軍務部長帕利（Florence Parly）今日在雅加達簽訂了合約。普拉伯沃表示，「我們同意購買42架飆風，今天簽的合約是先購買6架，之後還會有36架。」

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《法新社》與《路透》在報導中都沒有提及此6架飆風的費用。

《法新社》指出，儘管面臨著美系與歐洲戰機製造商的競爭，但飆風戰機在國際市場上一直頗受歡迎，例如阿拉伯聯合大公國去年12月就大手筆的以140億歐元的價格，購入了80架飆風。

此外，卡達、印度、埃及、克羅埃西亞以及希臘也都是飆風戰機的使用國。

C’est officiel : l’Indonésie commande 42 Rafale ???????????????? — Florence Parly （@florence_parly） February 10, 2022

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