軍情動態》埃及與法國簽署軍售協議 將購買30架飆風戰機

埃及將和法國再度採購飆風戰機。（法新社）

2021/05/04 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕埃及是法國達梭（Dassault）飆風戰鬥機（Rafale）的使用國之一，同時也是除了法國以外第一個購買飆風戰機的國家，埃及國防部週二在一份聲明中指出，埃及已和法國簽署一項購買30架飆風戰機的合約，總值為37.5億歐元（約為新台幣1257億）。

綜合外媒報導，在2013年至2017年期間，法國是埃及的主要武器供應國，其中包括出售24架戰機及軍艦。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在去年12月曾表示，他不會在人權議題上拿「對埃及軍售」這件事當條件，因為他不想削弱埃及壓制當地恐怖主義勢力的能力，此言論引起許多批評。

請繼續往下閱讀...

然而埃及國防部週二公布，埃及已和法國簽署一份軍售合約，包括30架飆風戰機，加上與飛彈廠商「MBDA」、設備廠商「賽峰電子與防務公司」簽署的合約，總值共39.5億歐元（約新台幣1324億）。

針對這筆軍售案，法國財政部、外交部及國防部並沒有對此回應，人權觀察團體負責人讓內羅德（Benedicte Jeannerod）則是譴責此交易，強調法國與埃及政府簽署軍售協議，但目前的埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）主導了數十年來最嚴重的鎮壓行動，嚴重影響埃及人權發展，法國只是以反恐作為藉口，實際上是在鼓勵這樣的殘酷鎮壓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法