北韓核試驗場汙染地下水 輻射物質影響逾百萬人

2006至2017年期間，北韓政府在豐溪里核試驗場，秘密進行了6次核試爆。圖為2022年3月24日該核試驗場的衛星影像。（路透）

2023/02/21 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於南韓首都首爾的人權組織今（21日）在報告中指出，數萬北韓人甚至南韓、日本和中國人民，都可能因為地下水傳播，接觸到北韓地下核試驗場的輻射物質。

據《路透》報導，南韓「轉型正義工作組（Transitional Justice Working Group）」今發表的報告指出，輻射物質可能已擴散到鄰近核試驗場附近的8個北韓縣市，共計逾100萬北韓人受影響，地下水在當地被廣泛用於日常生活。

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報告進一步表示，由於北韓走私出口的農漁產品猖獗，鄰國南韓、中國和日本也正面臨風險。美國和南韓政府的資料顯示，2006至2017年期間，北韓政府在咸鏡北道（North Hamgyong）豐溪里（Punggye-ri）的核試驗場，秘密進行了6次核試爆。

「轉型正義工作組」創辦人李永煥（Hubert Younghwan Lee）說：「這篇報告具重要意義，證實北韓的核試可能威脅人民健康、甚至是生命權，受波及的不僅只有北韓人民，更包括南韓與其他鄰近國家的人民。」

2015年南韓食品醫藥品安全處曾表示，檢驗到放射性物質「銫同位素」含量超標9倍的進口羊蹄菇，其號稱產地在中國，但實際上是源自北韓的走私農產品。北韓上次進行核試後，中國與日本紛紛加強輻射監控，並對可能接觸到輻射表示擔憂，但兩國皆沒有公開食品受汙染的資訊。

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