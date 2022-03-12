尹錫悅外交路線受矚 韓媒：暗示重塑「四強外交」基調

南韓準總統尹錫悅未來外交路線引發關注，宣布當選至今已有外交動作。（路透）

2022/03/12 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓準總統尹錫悅未來外交路線引發關注，宣布當選至今已有外交動作。韓媒指，尹錫悅暗示將重塑「四強外交」基調，重建韓美同盟、改善韓日關係，並基於相互尊重的原則構建韓中關係。

據《韓聯社》報導，尹錫悅先前多次主張文在寅應重建因外交上偏重中國北韓而日趨弱化的韓美同盟，宣布當選後，尹錫悅已與美國總統拜登通話，也會見美國駐韓大使館代辦，強調韓美應全面深化經濟、氣候、尖端技術等領域合作，再度表明親美主張。

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韓日關係因二戰時期「徵用」訴訟與慰安婦議題等，在文在寅任內急速結凍，日相岸田文雄盼尹錫悅一同改善關係；對此，尹錫悅也強調雙方應為增進友好合作共同努力，應合理解決韓日之間的問題。尹錫悅方面表示，雙方對儘快促成韓日領袖峰會達成共識。文在寅任內未曾與日本領袖舉行峰會。

對中方面，尹錫悅與中國駐南韓大使邢海明會面，尹錫悅再申「基於相互尊重的原則構建韓中關係」方針，希望中國在解決全球事務中發揮與其國際地位相匹配的作用，但外界評論認為尹錫悅的親美立場可能影響對中關係。

尹錫悅曾表示不會沿襲文在寅的「薩德三不（不再部署新的薩德系統、不加入美國導彈防禦系統、不謀求韓美日軍事同盟）」政策，是否預告南韓的對中國態度將轉變為鷹派，備受關注。不過會面當日，尹錫悅表示對舊識邢海明感到親切，確信「韓中關係會進一步發展」，與先前強硬態度有所轉變。

尹錫悅在當選感言中強調「反朝、親美日」外交路線，當選後通話順序也與文在寅不同。文在寅通話順序為美國、中國、日本，尹錫悅則在同一日先後與拜登、岸田文雄通話，目前尚未與習近平通話，但他曾在上月3日解釋「中方沒有國家主席同外國當選人通電話的慣例」，通話順序不代表外交優先順序。

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