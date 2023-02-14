韓美日華盛頓舉行三方會談 重申韓半島無核化原則

南韓外交部第一次官趙賢東（右）、美國副國務卿雪蔓（中）以及日本外務省事務次官森健良（左），13日在美國華盛頓舉行三方會談。（歐新社）

2023/02/14 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓日副外長、美國副國務卿13日在美國舉行會談，此次三方會談重申韓半島無核化原則，同時決定加強三方合作，應對來自北韓持續性核武威脅。

綜合外媒報導，南韓外交部第一次官（副部長）趙賢東、美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）以及日本外務省事務次官森健良（Takeo Mori），13日於華盛頓舉行三邊外長會談，決定加強三邊進一步加強安全合作，應對北韓核武威脅。

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雪蔓在會後聯合記者會上表示，北韓去年發射空前的飛彈數量，並持續威脅周圍鄰國和全世界，因此美國、南韓和日本將共同努力，遏制北韓核武器威脅，並致力實現韓半島無核化原則。趙賢東提到，三方將堅決應對來自北韓的一切挑戰，努力實現北韓完全無核化，沒有無核化的和平是假和平。

雪蔓說：「我們（三國）團結站在一起將能威懾北韓，同時敦促北韓放棄核武器計畫，遵守聯合國安理會決議的規定和義務。」

面對中國問題，雪蔓回應，包括韓美日在內的同盟將合作制止中方挑戰國際秩序的脫序行為，將反擊中國在南海和東海破壞穩定的活動，也將努力維持台灣海峽和平與穩定。

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