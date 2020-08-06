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    日本稱國防政策不需鄰國理解 南韓：請日方恪守專守防衛

    日本推動「強化飛彈防禦」的國防政策，防衛省更直言「日本保衛國土，為何需要中國和韓國的理解」？對此南韓國防部強調，日本應恪守「專守防衛」原則。圖為日本自衛隊展示愛國者飛彈系統。（彭博）

    日本推動「強化飛彈防禦」的國防政策，防衛省更直言「日本保衛國土，為何需要中國和韓國的理解」？對此南韓國防部強調，日本應恪守「專守防衛」原則。圖為日本自衛隊展示愛國者飛彈系統。（彭博）

    2020-08-06 20:12:15

    〔即時新聞／綜合報導〕日本為因應中國與北韓的威脅，執政黨自民黨計畫增加對敵基地攻擊能力，推動「強化飛彈防禦」的國防政策，針對鄰國可能出現的反對聲音，日本防衛省更直言「日本保衛國土，為何需要中國和韓國的理解」？對此南韓國防部強調，日本應恪守「專守防衛」的原則。

    綜合外媒報導，針對日本取消部署美製新型彈道飛彈攔截系統「陸基神盾」（Aegis Ashore）的替代方案，日本政府打算改為推動「強化飛彈防禦」國防政策，增強攔截飛彈的能力，並擴大《日本憲法》中的「專守防衛」原則，提出在敵方發射飛彈前先行攻擊敵方飛彈基地的構想。

    日本防衛大臣河野太郎8月4日被問及，強化飛彈防禦可能無法取得中國和韓國的理解？他回應表示：「中國正迅速增設飛彈，需要他們理解什麼？日本保衛自己的領土，需要韓國的理解嗎？」對此，南韓國防部8月5日回應，若朝鮮半島事態有變，也應該以美韓聯軍為主要應對方；南韓國防部發言人文洪植今天（8月6日）被問及此事後更強調，日本應該堅持履行「專守防衛」原則，不過，針對河野太郎的言論，不會做出反制措施。

    《日本憲法》的「專守防衛」軍事戰略基本方針，是指日本在二戰戰敗後，僅保有最低限度自衛能力，即使面對防禦需求，也不實行先制攻擊，只有敵方真正攻擊時，才能以防衛力擊退。

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