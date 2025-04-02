畫面曝光！區桂芝與白狼同框 周玉蔻諷「世紀經典畫面」

周玉蔻PO出區桂芝與張安樂同框的截圖。（圖擷取自 臉書）

2025/04/02 10:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北一女中國文老師區桂芝接受中國央視採訪批評總統賴清德定調中國為「境外敵對勢力」，言論引發爭議，餘波盪漾。資深媒體人周玉蔻今天貼出一張照片，區桂芝與統促黨主席張安樂同場相談甚歡，諷刺稱「世紀經典畫面」。

周玉蔻PO出這張影片截圖，畫面中可見影片名稱為「中華眷村文化發展總會2025春季聯歡晚會」，區桂芝與張安樂距離非常近，兩人似乎相談甚歡；周玉蔻在貼文中說，張安樂與區桂芝「密談中」，「世紀經典畫面」，「一個是黑道頭頭、高掌統一大旗的統促黨主席；一個是被認爲敵我不分的高中女教師」。

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區桂芝先前接受中國央視訪問時表示，總統賴清德將中國列為「境外敵對勢力」，讓在對岸有親屬的台灣人「情何以堪」，批評「賴清德良心何在」？3月31日，網路出現一張蓋印「校長陳智源」的公告，內容有3點，指出學校校風自由民主，在不違反法律規定的前提下，包容多元意見並尊重不同立場。考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要的困擾，即日起，禁止學校教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（例如央視）。另為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，即日起，他暫停社群網站發文並謝絕所有媒體採訪。

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