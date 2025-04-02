韓國瑜、周萬來再神隱 莊瑞雄：議案已協商仍可要官員備詢

不滿立法院長韓國瑜替秘書長周萬來送「燙金假單」，立院司法及法制委員會今在藍白立委均缺席下，通過譴責周萬來、議事處長高百祥的臨時提案，並將周等人移送懲戒。而在散會後，委員會召委莊瑞雄等人前往韓、周辦公室抗議，韓、周再度神隱。莊痛批，周萬來變成「周亂來」，現在成為「周不來」，荒唐！（立法院民進黨團提供）

2025/04/02 14:10

〔記者謝君臨／台北報導〕不滿立法院長韓國瑜替秘書長周萬來送「燙金假單」，立院司法及法制委員會今在藍白立委均缺席下，通過譴責周萬來、議事處長高百祥的臨時提案，並將周等人移送懲戒。而在散會後，委員會召委莊瑞雄等人前往韓、周辦公室抗議，韓、周再度神隱。莊痛批，周萬來變成「周亂來」，現在成為「周不來」，荒唐！

立院司法委員會今邀請周萬來、高百祥等人就國會擴建等議題進行專題報告，民進黨團發出甲級動員，於上午7時許搶先進入會議室，但韓國瑜卻發函表示，擴遷建案已列為黨團協商議題，他是會議主席，宜於協商會議中處理，因此本次司法委員會邀請幕僚長等人，未便出席尚祈諒解。此舉引發民進黨立委高度不滿。

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民進黨立委除於會中撕毀函文，並通過3項臨時提案，包括：嚴厲譴責周萬來、高百祥，歷來議事不中立情事，又未出席今日委員會，迴避監督；周萬來、高百祥違反「公務員服務法」，為恪遵國家法令，未善盡公務員忠誠義務，應移送懲戒；針對立院赤化日益嚴重，危及國安，在此舉發，請高檢署進行偵辦。

莊瑞雄也說明今天為何變更議程，改排專題報告的原因。他說，原先排定的議程是審查「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，該案已於第6次立法院會付委審查，依議事規則，若有黨團要提出復議，要在原案表決後的下次院會前提出，但第7次院會並未成會，因此無法提出復議，換言之未過復議期，無法排審。

莊瑞雄說，他因此才變更議程，「我毫無黨派考慮」，相信不管哪個黨派的召委，面對這樣的情況，只有變更議程在立院內開會，排審其他法案或專題報告，或是到立院外排考察等，但周萬來不來還搞失聯，天底下哪有這種事。

會後，莊瑞雄等人更前往韓國瑜、周萬來辦公室抗議，但院方人員卻說：「院長今天有行程」、「秘書長今天請假」。莊批評，該列席不列席，今早8時56分，韓院長才發函，理由講得太誇張，「已進入朝野協商，所以未便出席。」

「荒唐！」莊瑞雄說，過去在立院裡，哪怕在政黨協商，各委員會做專報的比比皆是。去年「憲法訴訟法」、「立法院職權行使法」已進入協商，司委會還是各部會要來備詢；2023年食安報告已進入協商，國民黨提案到委員會報告，還是要來備詢；甚至服貿協議已進入協商，各部會還是要到各委員會備詢。

「結果今天韓國瑜講說，已經進入協商未克出席司法委員會。」莊瑞雄痛批，這是標準的藐視國會，找不到一個好理由，「請假應該跟我這個召委請假，不是跟韓國瑜請假，荒謬！」他說，不敢來的原因很簡單，無法對外界解釋，3月25日為何會議晚間6時結束，7點多還可以偷偷摸摸和韓國瑜帶著秘書處人員，去表決通過國民黨所提反廢死、反戒嚴兩個公投提案，沒辦法到委員會說明。

「書上寫的和他實際操作的完全相反！」莊瑞雄批評，以前叫周萬來，再來「周亂來」，現在變成「周不來」，今天司委會提出譴責案，一定會把他依法移送。

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