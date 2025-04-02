「Fans17」起訴！藏逾萬兒少性影像涉5罪 蔡信宏等10人求重刑

檢警搗破Fans17色情網站，立即關閉涉案網站，並封網擴大清查，避免兒少被害者持續擴大。（讀者提供）

2025/04/02 10:44

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「Fans17」色情網站獲利逾7000萬 PO片5人「九一拆帳」落袋千萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄橋頭地檢署偵辦蔡信宏、蔡孟翰兄弟等5人經營「Fans17」色情網站，涉嫌供會員付費瀏覽、下載兒少性影片等營利，並任由蔡姓現役軍人等5人違法張貼兒少性影像，不乏偷拍性影像、引誘媒介使人性交貼文等營利，形同「創意私房」翻版，不甩衛福部5度函文要求移除性影像，檢警搜索查扣3萬多部影片，檢方依違反兒少性剝削條例等5罪起訴，並對10人求刑4至5年，移請法院宣告沒收10人犯罪所得計7325萬9414元。

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橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏指揮高雄市警局刑警大隊等偵辦，查出蔡姓兄弟檔與葉姓男子共同經營2家公司架設「Fans17」色情網站，由蔡姓兄弟分別擔任董事長、葉男擔任工程師，並雇用阮男擔任行銷長兼員工主管、蘇女擔任廣告主管、會計兼小編。

檢警發動搜索搗破Fans17色情網站，拘提蔡姓兄弟等10人，查扣架設色情網站機房內被害人影片，立即關閉涉案網站，並封網擴大清查，避免兒少被害者持續擴大，經過濾相關影片、金流等事證，比對被告與證人供述後，將蔡姓兄弟等10人提起公訴。

檢方起訴多達5條罪名，包括刑法第235條販賣猥褻影像、兒少性剝削條例第38條意圖營利販賣兒少性影像、刑法第319條意圖營利販賣未經同意而攝錄性影像、刑法第319條意圖營利未經同意販賣他人性影像、刑法第231條圖利媒介性交等罪嫌。

檢方表示，蔡姓兄弟等5人目前羈押中，明知網站營運模式是透過創作者於網站上張貼文章、影像招攬會員付費訂閱創作者帳號方式營利，創作者並可從會員所支付訂閱費用中獲取9成利潤，網站卻未採取適當安全隔絕措施，而使一般人無需登入會員或付費訂閱，即得以見聞內客觀賞足以刺激或滿足性慾猥褻影像。

檢方指出，衛生福利部性影像處理中心曾至少5次函文通知應配合將創作者違反兒少性剝削條例、刑法妨害性隱私及不實性影像罪等性影像移除或限制瀏覽，蔡姓兄弟等5人確知網站具有大量違法性影像及引誘媒介使人性交貼文，竟為能持續獲取網站會員支付訂閱創作者費用分潤，容任網站創作者張貼猥褻影像、兒童及少年性影像、未經他人同意攝錄或販賣性影像、引誘媒介使人性交貼文以營利。

檢方也查出蔡姓兄弟等5人甚至透過帳號推薦張貼引誘媒介使人性交貼文創作者供會員訂閱，容許、保護部分高收益創作者持續透過網站張貼兒童及少年性影像，扣案兒少性影片達3萬1000部，並引誘媒介使人性交貼文營利，而未下架相關貼文及性影像、凍結帳號或停止支付報酬。

此外，檢方審酌蔡姓兄弟等10人均為貪圖滿足自身錢財追求目的，以具有相當規模商業模式，於網際網路販賣兒童或少年性影像，藉由侵害被害人名譽、隱私及被害兒童少年身心健全發展權益而獲利甚豐，請求從重量處有期徒刑4至5年，並請法院宣告沒收蔡姓兄弟等5人犯罪所得共計7325萬9414元，其中蔡姓現役軍人等5人犯罪所得共計1031萬0018元。

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，5罪起訴蔡姓兄弟等10人求處重刑。（讀者提供）

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，現場起出數千萬現金。（讀者提供）

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，現場起出數千萬現金。（讀者提供）

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，5罪起訴蔡姓兄弟等10人求處重刑。（讀者提供）

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