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    克里姆林宮宣布 普廷今將發表重要演講說明戰爭最新計畫

    克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯總統普廷（見圖）21日預計將對烏克蘭「特別軍事行動」的最新情況、評估與未來願景進行說明。（路透）

    克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯總統普廷（見圖）21日預計將對烏克蘭「特別軍事行動」的最新情況、評估與未來願景進行說明。（路透）

    2023/02/21 11:46

    〔即時新聞／綜合報導〕在烏俄戰爭即將屆滿1年之際，美國總統拜登20日親訪烏克蘭首都基輔，表態力挺烏克蘭，並宣布向烏國提供總值5億美元（約新台幣153億元）軍援抗俄，對此克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統普廷於當地時間21日上午9時發表演講，預計將針對烏克蘭「特別軍事行動」的最新情況、評估與未來願景進行說明。

    根據《路透》報導，佩斯科夫指出，普廷將在當地時間21日上午9時在莫斯科市中心向國會議員、軍事指揮官以及士兵等發表重要演說，「在我們的發展與生活身處如此關鍵與複雜的時刻，每個人都正等待著消息，希望聽到目前正在發生事情的評估，特別是對『特別軍事行動』的評估。」

    克里姆林宮補充，普廷還會對國際形勢進行分析，並說明西方國家對俄羅斯實施全面制裁之後，關於俄羅斯未來1年發展的計劃。

    據悉，烏俄開戰以來儘管俄羅斯軍隊遭受3次重大挫敗，目前仍占領烏克蘭約5分之1的領土。報導稱，自從1991年蘇聯解體後，這場入侵烏克蘭衝突為歷任克里姆林宮領導人所下過的最大賭注，同時也是美國總統拜登與其他西方領袖認為，普廷必將輸掉的一場賭局。

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