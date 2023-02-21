18歲正妹做完豐唇手術「忽然誇張腫脹」 網呼：太可怕！

18歲女子艾瑪科內特接受豐唇手術數小時後嘴唇忽然開始腫漲，整張臉浮腫如同「豬頭」。（圖擷取自「emmaxc__」推特、本報合成）

2023/02/21 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國18歲女子日前接受豐唇手術，手術結束數小時後嘴唇忽然開始腫漲，整張臉浮腫如同「豬頭」，雙眼也無法完全張開，嚴重過敏反應，她將這段經歷上傳至社群平台，消息曝光後引發網友熱議，有人直呼「這太可怕了！」。

綜合外媒報導，18歲女子艾瑪科內特（Emma Cornett）日前在Tiktok發布1段影片，內文提及她在2022年12月29日預約某間醫美診所接受豐唇手術，結束2小時左右後，她的唇部忽然開始出現嚴重腫脹，甚至難以說話，「我感到嘴唇快爆炸了」，原以為是術後正常反應並未放在心上，不料隔天醒來，嘴唇、臉部皆大幅度腫漲，察覺情況不對，緊急致電醫美診所求助，這才發現是過敏反應。

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從公開影片可見，科內特的嘴唇腫得如同香腸一般，臉部也因浮腫與手術前判若兩人，眼皮無法完整張開，相當嚴重。

科內特透露，醫美診所告知她可能是過敏反應引發腫脹，隨後依照指示緊急服用抗過敏藥後，臉部才逐漸恢復原樣。她自我揶揄地說，「母親看到我的臉跟嘴腫成這樣都嚇到了」、「雖然臉部恢復了，但我發現嘴唇消腫後，根本與手術前沒有太大差別」。

影片曝光後迄今超過100萬瀏覽次數，有網友直呼「太可怕了！」、「我也發現過同樣的事情......、「我覺得你應該要求退款」、「做為一名美容從業者，那間美容診所有可能使用了不可用的東西」，還有網友笑回「我不小心笑出來了」、「抱歉我笑了，但很高興看到你恢復了」。

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